Cold Wave Alert: शीतलहर में शरीर को अंदर से गर्म रखेंगे ये 5 ड्राई फ्रूट्स, ठंड में नहीं छूटेगी कंपकंपी

Cold Wave Alert: पूरे भारत में इन दिनों शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है. सभी कंपकंपाने वाली ठंडी हवाओं से परेशान हैं और इस मौसम में आपके शरीर को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है. जहां सभी लोग अपनी सेहत का ख्याल रखने और एनर्जेटिक रहने और इम्युनिटी मजबूत करने के लिए तमाम तरह के तौर-तरीके अपनाते हैं. सर्दियों में ऐसा करने की जरूरत भी पड़ने लगती है. ठंड में अक्सर थकान, कमजोरी, सर्दी-खांसी और जोड़ों के दर्द की शिकायत बढ़ जाती है और लोग मोटे-मोटे स्वेटर्स और कोट्स पहनते हैं.

लेकिन अगर आप अपनी डाइट में कुछ ड्राई फ्रूट्स शामिल कर लेते हैं. तो शरीर को अंदर से गर्म रखने के साथ-साथ कई बीमारियों से भी बचाव किया जा सकता है. ड्राई फ्रूट्स में मौजूद पोषक तत्व इम्युनिटी बढ़ाने और दिनभर एनर्जी बनाए रखने में मदद करते हैं. आपको समझने की जरूरत है कि बेशक ड्राई फ्रूट्स छोटे होते हों, लेकिन ये वाकई बहुत फायदेमंद होते हैं. रोजाना थोड़ी मात्रा में इनका सेवन सर्दियों में सेहत का अच्छा सहारा बन सकता है.



सर्दियों में क्यों जरूरी हैं ड्राई फ्रूट्स?

हेल्दी फैट, विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर ड्राई फ्रूट्स शरीर को गर्म रखते हैं, इम्युनिटी बढ़ाते हैं और ठंड में होने वाली कमजोरी को दूर करते हैं. इसी वजह से सर्दियों में रोज थोड़ी मात्रा में ड्राई फ्रूट्स खाने की सलाह दी जाती है.



1. खजूर: खजूर आयरन, पोटैशियम और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं. ये शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं और ठंड में होने वाली थकान दूर करते हैं. माना जाता है कि खजूर खाने से सर्दी-खांसी जैसे इंफेक्शंस से बचने में मदद मिलती है.

2. बादाम: लिस्ट में अलगा नाम बादाम का है. बाजाम में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन-ई होता है. रोज सुबह भीगे हुए बादाम खाने से याददाश्त तेज होती है, इम्युनिटी मजबूत होती है और स्किन भी हेल्दी बनी रहती है.

3. अखरोट: ओमेगा-3 और फैटी एसिड से भरपूर अखरोट भी सर्दियों में खाने बहुत फायदेमंद होते हैं. ये दिमाग को तेज करते हैं, दिल को हेल्दी रखते हैं और ठंड में शरीर को गर्माहट देते हैं.

4. काजू: काजू में हेल्दी फैट और मिनरल्स होते हैं, जो शरीर को एनर्जी देते हैं और ठंड से बचाते हैं. ये मूड को बेहतर बनाते हैं और कमजोरी महसूस नहीं होने देते.

5. किशमिश: किशमिश आयरन और फाइबर से भरपूर होती हैं. ये डाइजेशन को दुरुस्त रखती हैं और शरीर में खून की कमी को दूर करने में मदद करती हैं. सर्दियों में रोज थोड़ी किशमिश खाना फायदेमंद होता है.



क्या है ड्राई फ्रूट्स खाने का सही तरीका?

ड्राई फ्रूट्स को आप ऐसे ही उठाकर खा सकते हैं या दूध, दलिया, दही और सलाद में मिलाकर भी ले सकते हैं. अगर आप अपना डाइजेशन बेहतर करना चाहते हैं तो बादाम और किशमिश को रात में भिगोकर सुबह खाना ज्यादा अच्छा माना जाता है.



टिप: ड्राई फ्रूट्स खाना बहुत हेल्दी होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि इन्हें सीमित मात्रा में ही खाया जाए. ज्यादा मात्रा में खाने से वजन बढ़ सकता है. इसलिए रोज मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स ही काफी होते हैं.

