Beer belly fat: बीयर पीने के बाद भी नहीं बढ़ेगा बैली फैट! इस तरह कम हो जाएगी पेट की चर्बी

Beer Belly: अधिक मात्रा में शराब का सेवन करने से आपको कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं. मार्केट में अल्कोहॉल से बनी कई तरह की ड्रिंक्स मौजूद हैं. बस उनके प्रकार के मुताबिक, उस कंटेंट में अल्कोहॉल की मात्रा बदलती जाती है. जिस तरह हर अल्कोहॉलिक ड्रिंक सेहत के लिए नुकसानदायी होती है, उसी तरह बीयर को भी सेहत के लिए खतरनाक माना जाता है. बीयर का सेवन बहुत अधिक मात्रा में करने से आपको नींद की कमी, डाइजेस्टिव समस्याएं और सिरदर्द का सामना करना पड़ सकता है. और अगर कोई लगातार ऐसा करता आ रहा हो तो उसे मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, लिवर डैमेज, हार्ट डिजीज और डिप्रेशन का खतरा भी बढ़ जाता है.

लगातार अधिक मात्रा में बीयर के सेवन से वजन बढ़ जाता है और फिर पेट भी बाहर निकल आता है. बीयर की एक्स्ट्रा कैलोरी से निकले पेट को बीयर बेली (Beer Belly) कहते हैं. बीयर बेली यानी पेट के चारों ओर फैट जम जाना. यह पेट से लेकर हिप्स तक फैल जाता है. यह आमतौर पर पुरुषों में अधिक देखी जाती है.

स्टेटन आइलैंड यूनिवर्सिटी अस्पताल में डॉ. जॉन एंगस्टैड (Dr. John Angstadt) के मुताबिक, "बीयर बेली बढ़ना पेट के लिए हानिकारक हो सकता है. इससे बीयर बेली कार्डियोवैस्कुलर बीमारी जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं."

बीयर बेली कैसे बनती होती है? क्या बीयर बेली सचमुच खतरनाक होती है? बीयर बेली से कैसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? इस बारे में आर्टिकल में जानेंगे.

बीयर बेली का क्या कारण है (What causes a beer belly)

प्रोविडेंस सेंट जूड वेलनेस सेंटर के रजिस्टर्ड डाइटीशियन मेगन व्रो (Megan Wroe) कहते हैं, बीयर बेली की समस्या तब होती है जब पेट के आसपास विसरल फैट जम जाता है. विसरल फैट त्वचा के ठीक नीचे नहीं बल्कि अंगों के आसपास ही विकसित होता है. जैसे ही विसरल फैट जमना शुरू होता है, वैसे ही वह पेट की दीवार को बाहर की ओर धकेलने लगता है. इसे ही बीयर बेली कहते हैं.

जब लोग किसी भी चीज से बहुत अधिक कैलोरी का सेवन करते हैं, चाहे वह बीयर हो या पिज्जा, विसरल फैट जमने लगता है. बीयर बेली उस व्यक्ति को भी हो सकती है जो बीयर या अल्कोहॉल नहीं पीता है. दरअसल, साधारण चीनी, सोडा और कार्बोहाइड्रेट भी विसरल फैट जमा सकते हैं.

बीयर में सिंपल कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है. बीयर में 30 ग्राम तक सिंपल कार्बोहाइड्रेट हो सकता है. यदि आप अपनी नॉर्मल डाइट के अलावा 24 घंटे में एक बीयर पीते हैं तो साल में 10 पाउंड यानी लगभग 5 किलो वजन बढ़ा सकते हैं. यह एक्स्ट्रा कैलोरी सीधे विसरल फैट के रूप में जमा होगी. जिसकी लाइफस्टाइल सुस्त है और खान-पान भी गलत है, वह काफी जल्दी विसरल फैट विकसित करेगा.

क्या बीयर बैली खतरनाक है? (Is a beer belly dangerous)

बीयर बेली होने से गंभीर स्वास्थ्य जोखिम हो सकता है. कमर का साइज बड़ा होने से हृदय रोग, मधुमेह, डिमेंशिया, अस्थमा, स्तन कैंसर, डायबिटीज, प्रोस्टेट कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर जैसी बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है. इसलिए सभी को इस बेली के जोखिम से बचना चाहिए.

बीयर बैली से ऐसे पाएं छुटकारा (How to get rid of a beer belly)

एक्सपर्ट कहते हैं कि बीयर बेली का कोई परमानेंट इलाज नहीं है लेकिन अगर लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव किए जाएं तो इसे कम किया जा सकता है. डॉ. जॉन एंगस्टैड कहते हैं, "यदि किसी को बीयर बेली की समस्या है तो आपको पीने की आदतों में भी कुछ बदलाव करने चाहिए. इसलिए नीचे दिए हुए तरीकों को अपना सकते हैं."

1. शराब का सेवन कम करें (Cut your alcohol intake)

यदि आप बहुत अधिक मात्रा में बीयर पी रहे हैं तो उसका सेवन कम कर दें. इसका कारण है कि अधिक मात्रा में बीयर पीने से अधिक कैलोरी शरीर में जाती है. पुरुषों को दिन में 2 से अधिक ड्रिंक और महिलाओं को एक से अधिक ड्रिंक नहीं करनी चाहिए. इसके अलावा शराब में कुछ ऐसे कंपोनेंट पाए जाते हैं जो आसानी से वजन बढ़ा सकते हैं. जैसे:

- शराब, फैट बर्न प्रोसेस को धीमा कर देती है.

- शराब भूख बढ़ाती है जिससे आप अधिक खाते हैं.

- शराब सोचने-समझने की क्षमता को कम करता है जिससे अनहेल्दी फूड्स खा लेते हैं.



2. पोषण पर ध्यान दें (Focus on nutrition)

डाइटीशियन्स सजेस्ट करते हैं कि हमेशा फल और सब्जियों को डाइट में शामिल करना चाहिए. इससे पर्याप्त विटामिन और न्यूट्रीएंट शरीर को मिल जाते हैं. जो शरीर की चर्बी को कम करने में भी मदद करते हैं.

3. फाइबर वाली चीजें खाएं (Get enough fiber)

एक्सपर्ट बताते हैं कि बीयर बेली कम करने के लिए फाइबर युक्त चीजों का सेवन करना चाहिए. फाइबर वाली चीजें हृदय रोग और टाइप 2 डायबिटीज को भी कम करने में मदद करता है. फल और सब्जियां जैसे फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ में कैलोरी भी काफी कम मात्रा में होती है और यह पेट को भी भरा रखते हैं.

4. रोजाना एक्सरसाइज करें (Exercise regularly)

एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर कोई हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करता है तो उसे पेट की चर्बी कम करने में मदद मिल सकती है. इसके लिए हर हफ्ते 150 मिनट की एक्टिविटी का लक्ष्य रखें. इसे रोजाना 30 मिनट में भी डिवाइड कर सकते हैं.

5. कम से कम 7 घंटे सोएं (Sleep at least 7 hours)

2022 की एक स्टडी के मुताबिक, जो लोग पर्याप्त नींद नहीं ले रहे हैं, उनमें पर्याप्त नींद लेने वालों की तुलना में 11 प्रतिशत विसरल फैट अधिक था. इसलिए कम से कम 7-8 घंटे की नींद जरूर लें.