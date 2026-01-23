scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर मां सरस्वती को लगाएं इन 5 पीली मिठाइयों का भोग, साल भर बरसेगी कृपा

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी के दिन आज माता सरस्वती की पूजा की जाती है. ऐसे में आप भी विद्या की देवी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें पांच तरह की पीली मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं. यहां हम आपको 5 मिठाइयों की जानकारी दे रहे हैं. आप चाहें तो उनमें एक या दो मिठाई भी पूजा में शामिल कर सकते हैं.

Advertisement
X
बसंत पंचमी की पूजा में लगाएं ये भोग (Photo: ITG)
बसंत पंचमी की पूजा में लगाएं ये भोग (Photo: ITG)

Basant Panchami 2026: आज पूरे देश में बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है. यह पावन पर्व विद्या की देवी मां सरस्वती को समर्पित है. इस दिन पीला रंग का खास महत्व होता है क्योंकि यह रंग ज्ञान, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में आप भी आज मां सरस्वती को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूजा में पीले फूल और पीली मिठाइयां अर्पित कर सकते हैं.

मां सरस्वती को चढ़ाएं ये 5 पीली मिठाइयां

बसंत पंचमी पर पीले रंग की मिठाइयों का भोग लगाना विशेष फलदायी माना जाता है. इसलिए यहां हम आपको 5 स्वादिष्ट पीली मिठाइयों के बारे में बता रहे हैं जिनसे आप अपनी पूजा थाली सजा सकते हैं और बसंत पंचमी की पूजा को और भी खास बना सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Nizamuddin Dargah पर भी मनाई जाती है Basant Panchami?
puja muhurat saraswati puja
कल मनाई जाएगी सरस्वती पूजा, नोट करें पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और शुभ रंग
nizamuddin dargah yellow chadar
बसंत पंचमी पर क्यों चढ़ाते हैं निजामुद्दीन दरगाह पर पीली चादर? जानें 700 साल पुराना किस्सा
Basant Panchami 2026 Shubh Muhurat
बसंत पंचमी आज, जानें मां सरस्वती के पूजन का शुभ मुहूर्त और उपासना विधि
Basant Panchami 2026
बसंत पंचमी के दिन घर की इस दिशा में रखें पीले फूल, साल भर बनी रहेगी खुशहाली

केसरिया मोतीचूर के लड्डू

बसंत पंचमी के अवसर पर बारीक बूंदी और केसर-इलायची से बनें लड्डूओं का भोग मां सरस्वती को जरूर लगाएं. सभी तीज-त्योहार के अवसर पर बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है. 

केसरिया खीर का भोग लगाएं

दूध, चावल और केसर वाली खीर बसंत पंचमी के मौके पर कई घरों में जरूर बनाई जाती है. इसका क्रीमी टेक्सचर और केसर की खुशबू इसे और भी सुंगधित बना देती है. 

मालपुआ का भोग लगाएं

बसंत पंचमी के भोग में मालपुआ भी शामिल किए जाते हैं. घी में तले हुए और चाशनी में डूबे नरम और फूले-फूले मालपुए आपके त्योहार का मजा भी दोगुना कर सकता है. मालपुआ इस पर्व की पारंपरिक मिठाई मानी जाती है. इस मिठाई को बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी पसंद करते हैं.

Advertisement

पीले केसरिया भात बनाएं

केसर, चीनी और ड्राई फ्रूट्स से बने ये मीठे पीले चावल जिसे केसरिया भात भी कहते हैं, बसंत पंचमी की पूजा में मां सरस्वती को भोग में चढ़ाए जाते हैं. पीले चावल खुशी और नई शुरुआत का भी प्रतीक माने जाते हैं.

पीले रंग की बर्फी चढ़ाएं

बसंत पंचमी पर बेसन या नारियल से बनी पीली बर्फी जिसे केसर से रंगीन किया जाता है, उसे भी मां सरस्वती को अर्पित किया जाता है. यह घर पर आसानी से बनाई जा सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Mumbai Mayor Election
    करियर राशिफल
    Advertisement