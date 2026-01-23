Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर मां सरस्वती को लगाएं इन 5 पीली मिठाइयों का भोग, साल भर बरसेगी कृपा

Basant Panchami 2026: आज पूरे देश में बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है. यह पावन पर्व विद्या की देवी मां सरस्वती को समर्पित है. इस दिन पीला रंग का खास महत्व होता है क्योंकि यह रंग ज्ञान, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में आप भी आज मां सरस्वती को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूजा में पीले फूल और पीली मिठाइयां अर्पित कर सकते हैं.

और पढ़ें

मां सरस्वती को चढ़ाएं ये 5 पीली मिठाइयां

बसंत पंचमी पर पीले रंग की मिठाइयों का भोग लगाना विशेष फलदायी माना जाता है. इसलिए यहां हम आपको 5 स्वादिष्ट पीली मिठाइयों के बारे में बता रहे हैं जिनसे आप अपनी पूजा थाली सजा सकते हैं और बसंत पंचमी की पूजा को और भी खास बना सकते हैं.

केसरिया मोतीचूर के लड्डू

बसंत पंचमी के अवसर पर बारीक बूंदी और केसर-इलायची से बनें लड्डूओं का भोग मां सरस्वती को जरूर लगाएं. सभी तीज-त्योहार के अवसर पर बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है.

केसरिया खीर का भोग लगाएं

दूध, चावल और केसर वाली खीर बसंत पंचमी के मौके पर कई घरों में जरूर बनाई जाती है. इसका क्रीमी टेक्सचर और केसर की खुशबू इसे और भी सुंगधित बना देती है.

मालपुआ का भोग लगाएं

बसंत पंचमी के भोग में मालपुआ भी शामिल किए जाते हैं. घी में तले हुए और चाशनी में डूबे नरम और फूले-फूले मालपुए आपके त्योहार का मजा भी दोगुना कर सकता है. मालपुआ इस पर्व की पारंपरिक मिठाई मानी जाती है. इस मिठाई को बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी पसंद करते हैं.

Advertisement

पीले केसरिया भात बनाएं

केसर, चीनी और ड्राई फ्रूट्स से बने ये मीठे पीले चावल जिसे केसरिया भात भी कहते हैं, बसंत पंचमी की पूजा में मां सरस्वती को भोग में चढ़ाए जाते हैं. पीले चावल खुशी और नई शुरुआत का भी प्रतीक माने जाते हैं.

पीले रंग की बर्फी चढ़ाएं

बसंत पंचमी पर बेसन या नारियल से बनी पीली बर्फी जिसे केसर से रंगीन किया जाता है, उसे भी मां सरस्वती को अर्पित किया जाता है. यह घर पर आसानी से बनाई जा सकती है.

---- समाप्त ----