Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस पर झंडे के रंगों से आसान स्टेप्स में बनाएं स्वादिष्ट 'तिरंगा राइस', बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको आएंगे पसंद

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस पर अगर आप घर में कुछ खास और आसान बनाना चाहते हैं, तो तिरंगा राइस एक परफेक्ट ऑप्शन है. यह डिश देखने में भारतीय झंडे जैसी होती है और स्वाद में भी लाजवाब होती है. जानिए इसे बनाने का आसान तरीका.

गणतंत्र दिवस पर रोज के खाने से हटकर कुछ नया ट्राई करें. (Photo: ITG)
Republic Day 2026: हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरा भारत देश देशभक्ति के रंग में रंग जाता है. सभी के मन में देशभक्ति का जज्बा अपने आप जाग उठता है. इस दिन जहां एक तरफ लोग झंडा फहरा कर, परेड देखकर और देशभक्ति के गाने सुनकर जश्न मनाते हैं, वहीं आप घर में कुछ अलग और स्पेशल बनाकर भी खास अंदाज में देश के इस त्योहार का आनंद ले सकते हैं. खासकर जब बात बच्चों की हो, तो ऐसा खाना चाहिए जो देखने में मजेदार हो और खाने में भी लाजवाब लगे.

अगर आप इस गणतंत्र दिवस पर रोज के खाने से हटकर कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो 'तिरंगा राइस' एक शानदार ऑप्शन हो सकते हैं. ये डिश बिल्कुल हमारे राष्ट्रीय ध्वज की तरह केसरिया, सफेद और हरे रंग में तैयार की जाती है, जो देखने में इतनी सुंदर लगती है कि बच्चों से लेकर बड़े तक इसकी ओर खिंचे चले आते हैं. सबसे अच्छी बात ये है कि इसे बनाना बहुत आसान है और इसमें ज्यादा मसाले या मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती.  

तिरंगा राइस बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

  • उबले हुए बासमती चावल
  • घी या तेल – 2 चम्मच
  • जीरा – 1 छोटा चम्मच
  • नमक – स्वादानुसार

केसरिया रंग की लेयर कैसे बनाएं

इंग्रेडिएंट्स:

  • टमाटर प्यूरी – 1 कप
  • गाजर का पेस्ट – आधा कप
  • लाल मिर्च पाउडर – आधा छोटा चम्मच
  • गरम मसाला – चुटकी भर

बनाने का तरीका:
तिरंगा राइस में केसरिया लेयर बनाने के लिए कड़ाही में थोड़ा सा घी गरम करें, उसमें जीरा डालें. अब टमाटर प्यूरी, गाजर का पेस्ट और मसाले डालकर अच्छे से पकाएं. जब मसाले तेल छोड़ने लगे, तो समझ जाएं कि मसाले तैयार हो गए हैं और इसमें उबले चावल डालने का समय आ गया है. अब उबले चावल मिलाकर हल्के हाथ से मिक्स करें.

सफेद लेयर ऐसे करें तैयार:

इंग्रेडिएंट्स

  • सादे उबले चावल
  • काजू और किशमिश (हल्के भुने हुए)

बनाने का तरीका:
सादे उबले चावलों में बस काजू-किशमिश मिला दें. इसमें ज्यादा मसाले डालने की जरूरत नहीं होती.

हरी लेयर बनाने का आसान तरीका

इंग्रेडिएंट्स:

  • उबले पालक का पेस्ट – 1 कप
  • पुदीना और हरी मिर्च का पेस्ट

बनाने का तरीका:
पैन में घी गरम करें, जीरा डालें. अब पालक और पुदीने का पेस्ट डालकर उसे 2-3 मिनट पकाएं. फिर इसमें उबले चावल मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लें. तिरंगा राइस की हरी लेयर तैयार है.

तिरंगा राइस को ऐसे करें सर्व
एक प्लेट में पहले केसरिया चावल, फिर सफेद चावल और सबसे नीचे हरे चावल डालें. हल्का दबाएं और फिर ऊपर से थोड़े ड्रायफ्रूट्स या हरा धनिया डालकर गार्निश करें.

