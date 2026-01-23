Sweet Potato Paratha: आलू-गोभी का पराठा खाकर हो गए हैं बोर! ट्राई करें शकरकंद का टेस्टी पराठा, खाकर उंगलियां चाटेंगे लोग

सर्दियों के मौसम में गरम-गरम चीजें खाने का मन करने लगता है. फिर चाहे वो सूप हो या फिर गर्मा-गरम हलवा, सबकुछ स्वादिष्ट लगता है. ऐसी एक गरम-गरम खाई जाने वाली चीज होती है पराठा, जिन्हें ठंड में खाना बहुत मजेदार लगता है. हर घर में बनने वाले ये पराठे इतने स्वादिष्ट लगते हैं कि आपका पेट तो भर जाता है, लेकिन मन नहीं भरता है. पराठे आलू, पनीर, गोभी से लेकर प्याज तक के बनाए जाते हैं. ऐसे में अगर आप रोज-रोज आलू या गोभी के पराठे खाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार कुछ नया ट्राई करते हुए घर पर शकरकंद का पराठा बनाएं.



जी हां, सर्दियों की सुपरफूड माने जाने वाली शकरकंद की केवल चाट ही नहीं बनती है उसका पराठा भी बनाया जा सकता है. ये पराठा स्वाद में जितना लाजवाब होता है, सेहत के लिए भी उतना ही फायदेमंद है. शकरकंद में फाइबर और जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो डाइजेशन को बूस्ट करते हैं और शरीर को अच्छी एनर्जी देते हैं. ये पराठा बड़ों से लेकर बच्चों तक सबको बहुत पसंद आता है और बेहद स्वादिष्ट भी होता है.



इंग्रेडिएंट्स:

उबली हुई शकरकंद- 2

गेहूं का आटा– 2 कप

बारीक कटी हुई हरी मिर्च– 1–2

अदरक-लहसुन का पेस्ट– 1 छोटा चम्मच

बारीक कटा हरा धनिया

अजवाइन– आधा छोटा चम्मच

नमक– स्वादानुसार

लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला– स्वादानुसार

घी या तेल– पराठा सेकने के लिए

बनाने का तरीका:

1. सबसे पहले शकरकंद को अच्छे से धोकर उबाल लें. जब 2-3 सीटी में वो अच्छे से उबल जाए तो उसे ठंडा होने के लिए अलग रख दें.



2. ठंडी हो चुकी शकरकंद का छिलका उतार लें और अच्छे से मैश कर लें ताकि उसमें गाठें न रहें.

3. अब मैश की हुई शकरकंद में गेहूं का आटा, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन पेस्ट, अजवाइन, हरा धनिया और सभी मसाले डालें. जरूरत के हिसाब से थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट आटा गूंथ लें.

4. अब आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें. इन्हें सूखे आटे में लपेटकर गोल-गोल पराठे बेल लें.

5. पराठा बेलने के बाद तवा गर्म करें और उस पर पराठा डालें. दोनों तरफ से हल्का-हल्का सेकें. फिर घी या तेल लगाकर गोल्डन और क्रिस्पी होने तक सेंक लें.



6. आपका गरमा-गरम शकरकंद पराठा तैयार है. आप इसे दही, हरी चटनी या अचार के साथ खा सकते हैं. ये पराठा नाश्ते के साथ-साथ बच्चों के टिफिन और हल्के डिनर के लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन है.

