चावल-गाजर की खीर छोड़िए! घर पर एक बार बनाएं शकरकंद की खीर, भूल नहीं पाएंगे स्वाद

शकरकंद को सर्दियों का सुपरफूड माना जाता है. इसे खाने के बहुत से फायदे हैं और ठंड के मौसम में बाजार में इसका दबदबा देखने को मिलता है. कभी ठेले पर भुना हुआ शकरकंद, तो कभी घर में उबालकर या चाट बनाकर इसे बड़े चाव से खाया जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसी शकरकंद से एक बेहद स्वादिष्ट और खास डेजर्ट भी बनाया जा सकता है? थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन इसका जवाब हां है. जी हां, आप शकरकंद को एक स्नैक के तौर पर ही नहीं बल्कि डेजर्ट के तौर पर भी खा सकते हैं. ये डेजर्ट और कुछ नहीं बल्कि शकरकंद की खीर है. ये सुनने थोड़ी अजीब लग सकती है, क्योंकि आपने अभी तक चावल, गाजर, लौकी की खीर खाई होंगी लेकिन ये खाने में बहुत ज्यादा लाजवाब होती है.

और पढ़ें

शकरकंद की खीर क्रीमी, हल्की मीठी और स्वाद से भरपूर होती है, जो पहली ही चम्मच में दिल जीत लेती है. इसकी खास बात ये है कि ये सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद मानी जाती है. इसमें मौजूद फाइबर, विटामिन और मिनरल्स इसे एक हेल्दी मिठाई बनाते हैं, जिसे सर्दियों में बेझिझक खाया जा सकता है. इसे खाने के बाद आप चावल की खीर का स्वाद भूल जाएंगे. चलिए जानते हैं कैसे बनाते हैं शकरकंद की खीर.



शकरकंद की खीर बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

शकरकंद की खीर बनाने के लिए आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है.

शकरकंद

दूध

चीनी (स्वादानुसार)

इलायची पाउडर

बादाम, काजू, पिस्ता (ड्राई फ्रूट्स)

बनाने का तरीका:



स्टेप 1: खीर बनाने के लिए सबसे पहले शकरकंद को अच्छी तरह धो लें. फिर छीलकर कद्दूकस कर लें या बहुत बारीक टुकड़ों में काट लें.

Advertisement

स्टेप 2: अब एक कड़ाही या पैन लें और उसमें दूध डालकर उबाल लें. दूध को थोड़ा गाढ़ा होने तक धीमी आंच पर पकाएं.

स्टेप 3: जब दूध अच्छे से उबलने लगे तो उसमें कद्दूकस किया हुआ शकरकंद डालें और लगातार चलाते रहें, ताकि दूध तले में न लगे.

स्टेप 4: जब शकरकंद अच्छे से पक जाए और खीर गाढ़ी होने लगे, तब इसमें चीनी डालें. इसके साथ ही इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें.

स्टेप 5: आखिर में कटे हुए बादाम, काजू और पिस्ता डालें. 2-3 मिनट पकाने के बाद गैस बंद कर दें.



स्टेप 6: आप इस खीर को गरम, नॉर्मल टेंपरेचर या ठंडा जैसे चाहें वैसे सर्व कर सकते हैं. सर्दियों में गरम-गरम खीर का स्वाद और भी ज्यादा अच्छा लगता है.

---- समाप्त ----