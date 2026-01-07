scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Sarson Da Saag-Makke Ki Roti Recipe: संजीव कपूर के बताए तरीके से बनाएं सरसों का साग और मक्के की रोटी, हर टुकड़े में आएगा पंजाब जैसा स्वाद

Sarson Da Saag-Makke Ki Roti Recipe: सर्दियों में घर पर आप आसानी से पंजाब में मिलने वाला सरसों का साग और मक्के की रोटी बना सकते हैं. शेप संजीव कपूर की स्पेशल रेसिपी के साथ ये ठंडी मौसम में दिल और पेट दोनों को खुश कर देगा.

Advertisement
X
सफेद मक्खन और गुड़ के साथ सरसों का साग और मक्के की रोटी का मजा दोगुना हो जाता है. (Photo: ITG)
सफेद मक्खन और गुड़ के साथ सरसों का साग और मक्के की रोटी का मजा दोगुना हो जाता है. (Photo: ITG)

Sarson Da Saag-Makke Ki Roti Recipe: सर्दियों आते ही अगर खाने की बात हो और सरसों का साग-मक्के की रोटी याद न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता! ये सिर्फ कोई डिश नहीं, बल्कि पंजाब की खासियत है जो पूरे देश में वहां की खुशबू फैलाती है. नरम-नरम मक्के की रोटी का एक-एक निवाला जब सरसों के साग के साथ पेट में जाता है, तो बहुत सूकून देता है. इसे खाना तो सभी पसंद करते हैं, लेकिन बनाने का सही तरीका बहुत कम लोगों को पता होता है.

हाल ही में शेफ संजीव कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर सरसों का साग और मक्के की रोटी कि ट्रेडिशनल रेसिपी शेयर की है, जो आपको पंजाब के घरों में बनने वाले साग का मजा आपके घर पर दे सकती है. ये रेसिपी फॉलो करके जब आप साग और रोटी बनाएंगे तो आपके मुंह में पानी आना तय है. चलिए जानते हैं रेसिपी.

साग बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स:

सम्बंधित ख़बरें

Washing clothes in winter
ठंड में कपड़े धोने में आती है आफत तो अपनाएं ये ट्रिक, नहीं कांपेंगे हाथ
avneet kaur
ब्लैक डीपनेक गाउन में दिखा अवनीत कौर का ग्लैमरस अंदाज, फैंस की ठहरी निगाहें, देखें तस्वीरें
सर्दियों में दही खाना चाहिए या नहीं? (Photo- Pixabay)
सर्दियों में दही खाना फायदेमंद है या नुकसानदायक? जानिए पूरा सच
desi ghee Health Benefits
देसी घी बढ़ाता है कोलेस्ट्रॉल... जेनेलिया डिसूजा के बयान पर छिड़ी बहस
Puffer Jackets (Photo: ITG)
सर्दियों की मोटी-मोटी Puffer Jackets को Dry Clean कराने का झंझट खत्म! इस ट्रिक से घर पर आसानी से होगी साफ
  • 2 मीडियम साइज बंडल सरसों के पत्ते (काटे हुए)
  • 1 मीडियम साइज बंडल पालक के पत्ते
  • ½ बंडल बथुआ के पत्ते
  • 1 मीडियम शलगम, 1 इंच टुकड़ों में कटा हुआ
  • 1 मीडियम गाजर, ½ इंच टुकड़ों में कटी हुई
  • 1 टेबलस्पून कटी हुई अदरक
  • 1½ टेबलस्पून कटा हुआ लहसुन
  • 2–3 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई
  • स्वाद अनुसार नमक
  • 1 टेबलस्पून मक्के का आटा

मक्के की रोटी के लिए इंग्रेडिएंट्स:

Advertisement
  • 2 कप मक्के का आटा + थोडा डस्टिंग के लिए
  • ¼ कप गेहूं का आटा
  •  टेबलस्पून हरा धनिया
  • स्वाद अनुसार नमक
  • घी लगाने के लिए

साग का तड़का:

  • 2 टेबलस्पून घी
  • ¼ टीस्पून मेथी के दाने
  • 1 मध्यम प्याज, बारीक कटा हुआ
  • ½ टेबलस्पून कटी अदरक
  • 1 टेबलस्पून कटा लहसुन
  • ½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर

साग बनाने का तरीका 

1. सरसों, पालक, बथुआ, शलगम, गाजर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, नमक और मक्के का आटा प्रेशर कुकर में डालें. इतना पानी डालें कि सब्जियां ढक जाएं. इन्हें सॉफ्ट होने तक पकाएं.

2. पक जाने के बाद हैंड ब्लेंडर से मैश करें. ध्यान रहे, टेक्सचर थोड़ा खुरदरा रहे, बिलकुल स्मूद न हो.

3. पैन में घी गर्म करें. मेथी के दाने डालें, फिर प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें. अदरक, लहसुन और लाल मिर्च पाउडर डालें.

4: इस तड़के को साग में डालें और अच्छे से मिलाएं. कुछ मिनट पकने दें. अब साग तैयार है.

मक्के की रोटी बनाने का तरीका  

1. मक्के का आटा, गेहूं का आटा, नमक और हरा धनिया एक साथ मिलाएं.

2. धीरे-धीरे गर्म पानी डालकर नर्म आटा गूंध लें और थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रख दें.

3. अब आटे के छोटे-छोटे पेड़े तोड़ें. एक पेड़ा लेकर उस पर थोड़ा सा आटा डस्ट करके उसे हाथों से बेलें.

Advertisement

4. गरम तवे पर सेंकें. दोनों तरफ सुनहरे धब्बे आने तक पकाएं और घी/मक्खन लगाकर सर्व करें. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement