Raksha Bandhan Special Sweets: भाई को राखी पर खिलाएं घर की बनी ये प्रोटीन चॉकलेट, बनाना है बिल्कुल आसान

Raksha Bandhan Special Sweets: इस राखी अगर आप भी सोच रही हैं कि क्यों ना इस बार भाई के लिए कुछ हेल्दी और हटके किया जाए? तो आप बाजार की शुगर-लोडेड मिठाइयों की जगह अपने भाई के लिए घर पर ही प्रोटीन से भरपूर चॉकलेट बना सकती हैं, जिसकी रेसिपी भी बहुत आसान है.

घर पर प्रोटीन चॉकलेट बार कैसे बनाएं? (Photo: AI Generated)
Raksha Bandhan Special Sweets: रक्षाबंधन के आने में अब एक ही दिन बचा है और सभी भाई-बहन पूरे साल ही इस त्योहार के आने का इंतजार करते हैं. राखी के खास दिन पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों को गिफ्ट देते हैं. इस साल 9 अगस्त को राखी मनाई जाएगी. इस दिन राखी के अलावा मिठाई का भी खास महत्व होता है. बाजारों में राखी से पहले कुछ अलग ही रौनक देखने को मिलती है, चारों तरफ मिठाइयां और राखी ही राखी देखने को मिलती हैं. 

लेकिन क्यों ना इस बार बाजार की मिठाई छोड़ भाई के लिए घर पर कुछ खास और हेल्दी बनाया जाए? मार्केट में मिलने वाली सभी मिठाइयां शुगर-लोडेड होती हैं. ऐसे में उनकी जगह अपने भाई के लिए इस बार प्रोटीन से भरपूर चॉकलेट ट्राई करें. इससे न सिर्फ भाई की सेहत का ख्याल रख पाएंगी, बल्कि आपका रिश्ता भी और मजबूत होगा. न्यूट्रिशनिस्ट पलक नागपाल ने इंस्टाग्राम पर 'प्रोटीन बार' बनाने के रेसिपी शेयर की है जो काफी हेल्दी है. चलिए जानते हैं कैसे घर पर बनाई जाती है 'प्रोटीन बार'.

प्रोटीन बार के लिए सामग्री

1 कप ओट्स का आटा (ओट्स को पीसकर बना)

1/2 कप वेनिला प्रोटीन पाउडर (या अपनी पसंद का कोई भी)

2 बड़े चम्मच कोको पाउडर 

1/4 कप बादाम का मक्खन/ मूंगफली का मक्खन

2 बड़े चम्मच शहद

1/4 कप शुगर फ्री बादाम का दूध (या सादा दूध भी ले सकते हैं)

1 छोटा चम्मच वेनिला एक्सट्रेक्ट

1/4 कप मिनी डार्क चॉकलेट चिप्स 

बनाने का तरीका

1. सबसे पहले एक बड़ा बाउल लें और उसमें ओट्स का आटा, प्रोटीन और कोको पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लें.

2. उसके बाद दूसरे बाउल में बादाम का मक्खन, शहद, बादाम दूध और वेनिला एक्सट्रैक्ट लें और इन सबको मिलाकर तब तक फेंटे जब तक वो एक स्मूद जैसा ना बन जाए. 

3. अब आटे और पाउडर के मिक्स को इस स्मूद पेस्ट में डाल दें और मिलाएं. अगर वो आपको थोड़ा सूखा लगता है तो आप उसमें एक चम्मच बादाम का दूध एक्स्ट्रा डाल सकते हैं. अगर आप इसे और ज्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें डार्क चॉकलेट चिप्स डालें और मिला दें. 

4. अब इस बैटर को आपको एक चौकोर कंटेनर में दबाकर ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दें. जब ये जम जाए तो आप इसे निकाल लें और इसके टुकड़े काटकर इसे परिवार के साथ मजे से खाएं. 

---- समाप्त ----
