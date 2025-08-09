scorecardresearch
 

Rakhi Special: रक्षाबंधन को खास बना देंगे ये 2 शुगर-फ्री लड्डू, स्वाद के साथ मिलेगा सेहत का वरदान

Rakhi Special: आज हम आपको ऐसी 2 मिठाइयों की रेसिपी बताने वाले हैं, जो बनाने में आसान और खाने में स्वादिष्ट हैं. खास बात ये है कि ये मिठाइयां शुगर-फ्री हैं, जो बिना चीनी के भी आपके रिश्ते में मिठास घोल देंगी.

रक्षाबंधन पर कैसा बनाएं शुगर-फ्री लड्डू? (Photo: AI Generated)
रक्षाबंधन पर कैसा बनाएं शुगर-फ्री लड्डू? (Photo: AI Generated)

त्योहार आते ही लोगों के दिलों में उत्साह भर जाता है और रक्षाबंधन आ गया है. आज रक्षाबंधन है और भाई-बहन के इस प्यार भरे त्योहार में मिठाइयां रंग भर देती हैं. ये प्यारा सा त्योहार मीठे पलों और स्वादिष्ट मिठाइयों के बिना अधूरा लगता है. लेकिन अगर आप या आपके घर में कोई चीनी नहीं खाता, तो घबराने की जरूरत नहीं. इस राखी पर सेहत का ध्यान रखते हुए भी आप मीठा खा सकते हैं. आज हम आपको ऐसी 2 मिठाइयों की रेसिपी बताने वाले हैं, जो बनाने में आसान और खाने में स्वादिष्ट हैं. खास बात ये है कि ये मिठाइयां शुगर-फ्री हैं, जो बिना चीनी के भी आपके रिश्ते में मिठास घोल देंगी. चलिए जानते हैं कैसे बनाते हैं ये मिठाइयां.

1. बेक्ड ओट्स और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू:
ओट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और इनमें सॉल्युबल फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो बल्ड शुगर को कंट्रोल रखने में मदद करता है. 

इंग्रेडिएट्स:
1 कप रोल्ड ओट्स (भुने हुए)
½ कप बादाम और अखरोट (बारीक कटे हुए)
2 बड़े चम्मच अलसी के बीज
8-10 खजूर (गुठली निकाले हुए)
1 बड़ा चम्मच घी
एक चुटकी दालचीनी या इलायची पाउडर

बनाने का तरीका:
1. ओट्स, खजूर और ड्राई फ्रूट्स को दरदरा पीस लें.
2. अब एक पैन लें उसमें घी गरम करें और इसमें ये मिक्स डालें. अब इसे 2-3 मिनट तक चलाएं.
3. 2-3 मिनट तक पकाने के बाद छोटे-छोटे लड्डू बनाएं.
4. आपकी शुगर फ्री मिठाई बनकर तैयार है. 

2. बादाम और नारियल के लड्डू:
आप बेसन की जगह बादाम के आटे का इस्तेमाल करके भी टेस्टी लड्डू बना सकते हैं, जो रक्षाबंधन के त्योहार को और भी खास बना देंगे. बादाम के आटे में कार्ब्स कम होते हैं और ये हेल्दी फैट्स, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है, जो शुगर कंट्रोल रखने में मददगार हैं. खजूर को नेचुलर स्वीटनर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सीमित मात्रा में. 

इंग्रेडिएंट्स:
1 कप बादाम का आटा
¼ कप सूखा नारियल
10-12 भीगे और गुठली निकाले हुए खजूर (पेस्ट में पीसकर)
1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर
1 बड़ा चम्मच घी

बनाने का तरीका:
1. एक कड़ाही में घी गरम करें, बादाम का आटा डालें और खुशबू आने तक भूनें.
2. नारियल, खजूर का पेस्ट और इलायची पाउडर डालें और अच्छी तरह मिलाएं.
3. छोटे-छोटे लड्डू बनाकर फ्रिज में रख दें.
 

