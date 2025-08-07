Rakhi Special: रक्षाबंधन पर भाई को खिलाएं Homemade साबूदाना बर्फी, सेहत के साथ मिलेगा भरपूर स्वाद

रक्षाबंधन 2025 बस आने ही वाला है. इस बार राखी का त्योहार पूरे देश में 09 अगस्त को मनाया जाएगा. ये भाई-बहनों के बीच के प्यार भरे रिश्ते का जश्न मनाने का सबसे खास दिन है. इस दिन भाई-बहन एक-दूसरे को तोहफे देने के साथ ही तरह-तरह की मिठाइयां भी खिलाते हैं. लेकिन कैसा लगेगा अगर इस बार मिठाई बाजार से ना खरीदकर आप खुद अपने हाथों से अपने भाई के लिए बनाएं? अच्छा ना...ये भाई के लिए आपके दिल में छिपे प्यार को दिखाने का बढ़िया तरीका है. तो इस साल, अपने भाई को खास और सेहतमंद साबूदाना बर्फी की मिठाई बनाकर सरप्राइज दें. चलिए बिना देर किए जानते हैं कैसे बनाई जाती है साबूदाना बर्फी.

इंग्रेडिएंट्स:

1 कटोरी साबूदाना

2 छोटी चम्मच पिसी चीनी

2 बड़ी चम्मच दूध (नारियल/बादाम का दूध भी इस्तेमाल किया जा सकता है)

1 छोटा चम्मच घी

1 छोटा चम्मच सूखा नारियल

¼ छोटा चम्मच इलायची पाउडर

1 बड़ा चम्मच कटे हुए काजू और बादाम

सजावट के लिए कटे हुए पिस्ते

कैसे बनाएं साबूदाना बर्फी?

1. बर्फी बनाने के लिए सबसे साबूदाना को एक सूखी कड़ाही में ड्राई रोस्ट कर लें. इसे धीमी आंच पर तब तक चलाते रहें जब तक कि साबूदाना हल्का सुनहरा और फूला हुआ न हो जाए. जब ये भुन जाए तो इसे ठंडा होने रख दें.

2. जब साबूदाना ठंडा हो जाए तो इसे मिक्सर या ग्राइंडर की मदद से बारीक पीस लें.

3. अब एक बड़ा सा बाउल लें उसमें साबूदाना पाउडर को पिसी हुई चीनी, सूखे नारियल और इलायची पाउडर के साथ मिलाएं. इसमें धीरे-धीरे दूध डालें और सब कुछ मिलाकर एक आटे जैसा गाढ़ा और स्मूद पेस्ट बनाएं.

4. साबूदाना बर्फी का पेस्ट तैयार है. एक प्लेट में घी लगाकर इस मिक्स को उस पर इवनली फैलाएं. इसे एक स्पैचुला या चम्मच से धीरे से फ्लैट करें.

5. इसे लगभग 10-15 मिनट के लिए जमने के लिए छोड़ दें. फिर एक चाकू की मदद से चौकोर या डायमंड शेप के टुकड़ों में काट लें. इसके ऊपर कटे हुए पिस्ते और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालें.

