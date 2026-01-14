Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर बनाएं स्वाद और सेहत से भरपूर 'तिल की खीर', भूल जाएंगे लड्डू-बर्फी का स्वाद

Makar Sankranti 2026: सर्दियों में सबकुछ खाने में अलग ही मजा आता है, लेकिन जब बात मीठे की आती है तो स्वाद और मजा दोनों ही दोगुना हो जाता है. किसी भी मौसम में मीठा खाने का मजा ही कुछ और होता है. बर्फीली ठंडी हवाओं के बीच जब मकर संक्रांति का त्योहार आता है तो सभी तिल से बने लड्डू से लेकर तिल की बर्फी तक सब बनाते हैं, लेकिन इस बार क्यों ना कुछ तिल से बना गरमा-गरम मीठा बनाया जाए. ठंड में अगर कुछ गरम-गरम खाने को मिल जाए तो मन के साथ-साथ शरीर भी खुश हो जाता है.
मकर संक्रांति 2026 पर 'तिल की खीर' आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती है. जी हां, आपने अब तक तिल के लड्डू से लेकर तिल की पापड़ी तक का स्वाद लिया होगा, लेकिन तिल की खीर भी बनाई जाती है जो बेहद स्वादिष्ट होती है. आप इसे अगर बनाएंगे तो लड्डू-बर्फी का स्वाद जरूर भूल जाएंगे. बस ध्यान रहे, गर्मियों में इसे ज्यादा न खाएं, क्योंकि ठंडी जगहों के लिए ये पूरी तरह परफेक्ट है, लेकिन गर्मी के लिए नहीं क्योंकि तिल बहुत गरम होते हैं.
इंग्रेडिएंट्स:
बनाने का तरीका:
1. सबसे पहले एक बड़े बर्तन में दूध डालें और उसे लगातार चलाते रहें ताकि दूध जले नहीं.
2. अब एक पैन/कड़ाही में तिल को ड्राई रोस्ट करें. जब तिल चटकने लगे तो समझ जाएं कि ये भुन गए हैं. इसके बाद इन्हें प्लेट में निकाल लें.
3. तिल भुनने के लिए उसी पैन में थोड़ा घी डालकर ड्राई फ्रूट्स को हल्का सुनहरा होने तक भूनें.
4. जब दूध थोड़ा कम होने लगे, तो आंच धीमी कर दें. अब इसमें तिल, कंडेंस्ड मिल्क और ड्राई फ्रूट्स डालकर 10 मिनट तक अच्छे से उबालें.
5. अगर चाहें तो गुड़ या कंडेंस्ड मिल्क की मात्रा अपने स्वाद के हिसाब से कम-ज्यादा कर सकते हैं.
6. इसके बाद आंच बंद कर दें और इसमें खजूर, गुड़ और बाकी के ड्राई फ्रूट्स डालकर अच्छी तरह मिलाएं.
7. आपकी स्वादिष्ट और पौष्टिक तिल की खीर तैयार है. सर्दियों में इसे खाने से ठंड के मौसम का मजा दोगुना हो जाएगा.