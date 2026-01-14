Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर 3 आसान टिप्स से बनाएं तिल के लड्डू, कभी नहीं होंगे कड़क, शेफ पंकज भदौरिया ने बताई रेसिपी

भारत का कोई भी कोना हो..पूरब हो, पश्चिम, उत्तर या फिर दक्षिण, मकर संक्रांति हर जगह पूरे जोश और उमंग के साथ मनाई जाती है. कहीं पतंगों से आसमान रंगीन हो जाता है, तो कहीं आग के चारों ओर लोहड़ी की रौनक दिखती है. लेकिन इन सारी खुशियों के बीच एक चीज जो हर घर में जरूर बनती है, वो हैं तिल के लड्डू. इस स्वादिष्ट मिठाई के बिना मकर संक्रांति का त्योहार में रौनक नहीं लगती है.

सर्दियों के मौसम में तिल और गुड़ से बने ये लड्डू सिर्फ स्वाद में ही नहीं, बल्कि सेहत के लिहाज से भी बेहद अच्छे होते हैं. तिल शरीर को अंदर से गर्म रखता है, हड्डियों को मजबूती देता है और एनर्जी बढ़ाता है, वहीं गुड़ पाचन सुधारने और इम्युनिटी मजबूत करने में मदद करता है. ऐसे में सभी घरों में तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, लेकिन कई बार लड्डू बनाते समय छोटी-छोटी गलतियों की वजह से वे ठीक से नहीं बंधते, ज्यादा सख्त हो जाते हैं या फिर फैलने लगते हैं.

अगर आप चाहते हैं कि आपके बनाए तिल के लड्डू एकदम परफेक्ट शेप में हों, स्वाद में लाजवाब हों और लंबे समय तक खराब न हों, तो सही तरीका और कुछ खास टिप्स जानना बहुत जरूरी है. शेफ पंकज भदौरिया ने हर बार परफेक्ट तिल के लड्डू बनाने के टिप्स दिए हैं.



तिल के लड्डू बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

तिल के लड्डू की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं.

सफेद तिल – 2 कप

कद्दूकस किया हुआ गुड़ – 2 कप

देसी घी – 2 टेबलस्पून

टिप: लड्डू बनाने के लिए तिल और गुड़ की मात्रा हमेशा बराबर लें.



तिल के लड्डू बनाने के आसान टिप्स और तरीका



टिप नंबर 1: सही गुड़ चुनें

शेफ पंजक भदौरिया कहती हैं तिल के लड्डू बनाने के लिए हमेशा गहरे रंग का गुड़ लें. हल्का गुड़ अक्सर केमिकल से साफ किया जाता है, जबकि गहरे रंग वाले गुड़ में केमिकल बहुत कम होता है और उसका स्वाद भी बेहतर होता है.

गुड़ को कद्दूकस करते समय बड़े छेद वाली साइड का इस्तेमाल करें. इससे गुड़ जल्दी और अच्छे से पिघलेगा.

तिल भूनने का सही तरीका: एक कड़ाही लें और उसमें 2 कप तिल डालें. धीमी आंच पर 7–8 मिनट तक तिल भूनें. जब तिल हल्के गोल्डन हो जाएं और पॉपकॉर्न की तरह चटकने लगें, तो समझ जाएं कि वो भुन गए हैं.

तिल भूनना क्यों जरूरी है?

तिल के लड्डू बनाने से पहले तिल भूनना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे तिल की नमी खत्म हो जाती है. इसके साथ ही उनका स्वाद और खुशबू भी बढ़ जाती है. लड्डू लंबे समय तक खराब नहीं होते.

टिप नंबर 2: नापने से पहले कटोरी चिकनी करें

शेप पंकज कहती हैं जब आप गुड़ नापते हैं तो वो कटोरी में चिपकता है. इसलिए कटोरी में थोड़ा सा तेल या घी लगा लें, इससे गुड़ आसानी से निकल जाएगा.



गुड़ पकाने का सही तरीका

एक कड़ाही में 1 टेबलस्पून देसी घी डालें. उसमें 2 कप कद्दूकस किया हुआ गुड़ डालें. धीमी आंच पर लगातार चलाते रहें, जब तक गुड़ पिघलकर उबलने न लगे. लेकिन ये बात ध्यान रखें कि गुड़ पिघलाने के लिए पानी न डालें. गुड़ में पहले से ही नमी होती है. पानी डालने से समय और गैस दोनों ज्यादा लगेंगे.

टिर नंबर 3: गुड़ तैयार है या नहीं जानने के लिए करें ड्रॉप टेस्ट?

गुड़ को लगभग 4–5 मिनट पकाएं. फिर एक कटोरी में ठंडा पानी लें. गुड़ की चाशनी की एक बूंद पानी में डालें. अगर वो टॉफी की तरह जम जाए, तो गुड़ बिल्कुल तैयार है.

ध्यान रहे अगर गुड़ ज्यादा पक जाता है तो लड्डू सख्त होंगे, कम पका होगा तो लड्डू नहीं बंधेंगे. ऐसे में गुड़ का सही ढंग से पका होना बहुत जरूरी है.

कैसे बनाएं तिल के लड्डू?

1. जब गुड़ अच्छे से पिछल जाए तब उसमें भुने हुए तिल डालें और अच्छे से मिलाएं. अब इसमें 1 टेबलस्पून और देसी घी डालें.

2. इसके बाद गैस बंद करके 3–4 मिनट तक चलाते रहें.

3. 3-4 मिनट तक चलाने के बाद मिश्रण लड्डू में बंधने के लिए तैयार हो जाएगा. ऐसे में एक प्लेट में हल्का सा घी लगाएं.

4. मिश्रण को प्लेट में निकालें और हाथों को पानी में भिगोकर लड्डू बनाएं.

