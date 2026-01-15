Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर 10 मिनट में बनाएं 'तिल बुग्गा', शेफ कुणाल कपूर ने बताई आसान रेसिपी

Makar Sankranti 2026: सर्दियां आते ही घरों में तिल की खुशबू फैलने लगती है. लोहड़ी और मकर संक्रांति जैसे त्योहार पर सभी घरों में तिल की मिठाइयां बनाई जाती हैं. कहीं आपको तिल के लड्डू बनते दिख जाएंगे, तो कही लोग तिल-गुड़ की रेवड़ी बना रहे होते हैं. लेकिन एक और मिठाई है, जो इन सबके बीच लोगों के दिल में खास जगह रखती है और वो है तिल बुग्गा.



इस बार पूरे देश में मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी 2026 को मनाया जा रहा है. अब मकर संक्रांति हो और घरों में तिल बुग्गा न बने, ऐसा हो ही नहीं सकता. नाम भले ही थोड़ा मजेदार लगे, लेकिन स्वाद ऐसा कि एक बार खाया तो बार-बार खाने का मन करता है. अच्छी बात ये है कि इस देसी मिठाई को बनाने के लिए न ज्यादा मेहनत चाहिए और न ही ढेर सारी चीजें. सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से आप आसानी से 10 मिनट में तिल बुग्गा बना सकते हैं, जिसका स्वाद लाजवाब होता है. शेफ कुणाल कपूर ने तिल बुग्गा बनाने की बेहद आसान रेसिपी बताई है. चलिए जानते हैं.



क्या है तिल बुग्गा?

तिल बुग्गा एक ट्रेडिशनल पंजाबी मिठाई है, जो तिल, चीनी और खोया से बनाई जाती है. इसे टिक्की के शेप में बनाया जाता है. इस मिठाई को ना केवल बड़े, बल्कि बच्चे भी आसानी से बना सकते हैं.

तिल बुग्गा बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स:

तिल

चीनी

खोया

स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें इलायची, किशमिश, बादाम, पिस्ता या थोड़ा देसी घी भी मिला सकते हैं.

बनाने का तरीका:

1. तिल को धीमी आंच पर हल्का-सा भून लें. ध्यान रखें कि तिल ब्राउन न हों, बस उनमें हल्की-हल्की खुशबू आए.

2. तिल भुनने के बाद इन्हें थोड़ा ठंडा होने दें और तिल को दो हिस्सों में बांट लें.

3. अब आधे तिल को दरदरा पीस लें और बाकी आधे साबुत रखें.

4. इसके बाद मिक्सर में चीनी डालकर बारीक पाउडर बना लें.



5. खोया को बहुत हल्की आंच पर सिर्फ इतना गर्म करें कि वो सॉफ्ट हो जाए. ज्यादा पकाया तो तिल बुग्गा जम नहीं पाएगा.

6. अब एक बर्तन में भुने तिल, पिसी चीनी और सॉफ्ट खोया डालें. चाहें तो इलायची और ड्राई फ्रूट्स भी डालें और सबको अच्छे से मिला लें.

7. अब हाथों में थोड़ा घी लगाएं और मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्की बना लें. ऊपर से पिस्ता और तिल छिड़क दें.



बस, आपकी देसी मिठाई तैयार है. इसे बनाने में न ज्यादा झंझट लगा और न ही ज्यादा वक्त. जब मन करे, तब बनाइए और गरमा-गरम चाय के साथ मकर संक्रांति पर इसका मजा लीजिए.

