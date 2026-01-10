Lohri Special Revdi Recipe: लोहड़ी पर घर में बनाएं बाजार जैसी कुरकुरी 'रेवड़ी', शेफ कुणाल ने बताई आसान रेसिपी

Lohri Special Revdi Recipe: नए साल के जश्न के बाद अब लोग लोहड़ी की तैयारियों में जुट गए है. साल का यह पहला फेस्टिवल होता है, जिसे पंजाबियों में खासतौर पर मनाया जाता है. हर साल जनवरी की 13 तारीख को लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है, उत्तरी-भारत में लोहड़ी को बड़ी धूम-धाम से सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन नाच-गाने के साथ-साथ लोग मजेदार खाना और मिठाई भी खाते हैं.
लोहड़ी के दिन खासतौर पर मूंगफली, गजक और रेवड़ी एक-दूसरे को खिलाते हैं और बाजारों में भी अलग-अलग की गजक और रेवड़ी मिलना शुरू हो जाती है. लेकिन अगर आप इस साल घर पर ही अपने हाथों से कुछ खास बनाकर अपने परिवार को कुछ मीठा खिलाना चाहते हैं तो शेफ कुणाल कपूर के स्टाइल में घर पर ही बिना किसी झंझट के रेवड़ी बना सकते हैं. उन्होंने स्टेप बाय स्टेप गुड़ वाली रेवड़ी बनाने की रेसिपी बताई है, जिसे बनाना बिल्कुल आसान है.
शेफ कुणाल कपूर अक्सर ही सोशल मीडिया पर फैंस के साथ अपनी रेसिपी शेयर करते हैं, जो काफी आसान भी होती है. शेफ कुणाल ने गुड़ वाली रेवड़ी बनाने की बहुत आसान रेसिपी शेयर की है, जिसे इस लोहड़ी आप अपने घर बना सकते हैं. सबसे अच्छी बात यह कि इन्हें आप लोहड़ी से पहले भी बना सकते हैं और जब तक के लिए स्टोर करके रख लें. ऐसे में उस दिन आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपका काम भी हो जाएगा.