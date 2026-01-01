scorecardresearch
 
Kadak Masala Chai: नए साल 2026 की ठंडी सुबह में ऐसे बनाएं कड़क मसाला चाय, सर्दी और थकान दोनों होंगे गायब

Kadak Masala Chai: नए साल 2026 की ठंडी सुबह में घर पर ही बनाएं टपरी जैसी कड़क मसाला चाय. ये चाय आपको सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि ये चाय आपकी सुबह की थकान और सर्दी को भी तुरंत दूर कर देती है. जानें मसालेदार चाय बनाने की स्टेप-बाय-स्टेप ट्रिक्स.

मसाला चाय को कड़क बनाने के लिए हमेशा अदरक कूटकर डालें. (Photo: ITG)
मसाला चाय को कड़क बनाने के लिए हमेशा अदरक कूटकर डालें. (Photo: ITG)

Kadak Masala Chai: नया साल 2026 आ गया है और आज उसका पहला दिन है, जो बेहद ठंडा है. ऐसे में आप सभी नए साल की ठंडी सुबह… उसकी ठंडी हवा की ठंडक आप बखूबी महसूस कर रहे होंगे. इस ठंडक में अगर कोई हाथ में एक कप कड़क, मसालेदार चाय पकड़ा दे, वो भी टपरी वाली तो नए साल के जश्न का मजा दोगुना हो जाएगा. क्यों, सही कह रहे हैं ना हम? ये कड़क, मसालेदार चाय आपकी सुबह की थकान और सर्दी दोनों को तुरंत दूर कर देती है. लेकिन इसके लिए अब आपको टपरी तक जाने की जरूरत नहीं, आप घर पर ही बना सकते हैं वही शानदार, गर्म और स्वादिष्ट चाय, जो सिर्फ स्वाद में नहीं, बल्कि आपकी सुबह की एनर्जी और खुशी में भी चार चांद लगा दे.

जी हां, आज हम आपको  कड़क चाय बनाने की आसान रेसिपी बताने वाले हैं, वो भी खास ट्रिक के साथ जिससे आपकी चाय हर बार मजेदार और परफेक्ट बनेगी.

इंग्रेडिएंट्स (3 कप चाय के लिए)

  • पानी – 3 कप
  • दूध – 1.5 कप (रूम टेंपरेचर पर रखा हुआ)
  • चाय पत्ती – 3 छोटे चम्मच
  • चीनी – 3 छोटे चम्मच (स्वाद अनुसार कम/ज्यादा कर सकते हैं)
  • इलायची – 2, कूटकर
  • अदरक – 1 इंच का टुकड़ा, छिला और हल्का कूटकर
  • पुदीने के पत्ते – 5–6 ताजे पत्ते (ऑप्शनल)
  • लेमन ग्रास – 1 टुकड़ा (ऑप्शनल)
  • केसर – कुछ धागे (केसरिया/जाफरानी चाय के लिए)
  • पाउडर मसाले – इलायची पाउडर या दालचीनी (ऑप्शनल)

स्टेप-बाय-स्टेप बनाने का तरीका

1. दूध तैयार करें: चाय बनाने के लिए सबसे पहले दूध को फ्रिज से निकालें और रूम टेंपरेचर पर आने दें. बहुत गर्म या ठंडा दूध इस्तेमाल करने से चाय फट सकती है.

2. पानी उबालें: 3 कप पानी एक पैन में डालकर तेज गैस पर उबालें. उबालते समय इलायची और कुटा हुआ अदरक डालें. 3–4 मिनट मीडियम गैस पर उबालें ताकि मसाले का स्वाद पानी में अच्छी तरह आ जाए.

3. चाय पत्ती और चीनी डालें: पानी अच्छे से उबलने के बाद चाय पत्ती और चीनी डालें. अब इसे भी 3–4 मिनट तक उबालने दें. ध्यान रखे कि टपरी वाली चाय की खासियत यही होती है कि वो उसे अच्छे से उबालते हैं.

4. दूध डालें: अब डेढ़ कप दूध डालें और 2–4 मिनट उबालें. तेज गैस पर उबालें और हल्के हाथ से चलाते रहें. इससे चाय का कलर और फ्लेवर परफेक्ट आता है.

5. मसाले और फ्लेवर (ऑप्शनल): पुदीना और लेमन ग्रास डालकर 1–2 मिनट उबालें. चाहें तो आखिर में एक पिंच इलायची पाउडर, दालचीनी या काली मिर्च डाल सकते हैं.

6. छानें और सर्व करें: चाय को कप में छानकर परोसें. 

टिप्स और ट्रिक्स

  • अदरक और इलायची को कूटकर डालें, ग्रेट न करें.
  • दूध हमेशा रूम टेंपरेचर पर रखें.
  • पानी और दूध को हमेशा सही अनुपात में लें. पानी आधा कप और दूध डेढ़ कप से तीन कप परफेक्ट चाय बनेगी.
  • मसाले और चीनी अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट करें.
