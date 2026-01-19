scorecardresearch
 
Irani Chai: कभी चखी है हैदराबाद की मशहूर ईरानी चाय? एक चुस्की में भूल जाएंगे मसाला चाय, बनाने का तरीका जान कर रह जाएंगे हैरान!

Irani Chai: सर्दियों में अगर आप रोज-रोज की मसाला चाय से बोर हो गए हैं, तो हैदराबाद की मशहूर ईरानी चाय जरूर ट्राई करें. दम लगाकर बनाई जाने वाली यह गाढ़ी और क्रीमी चाय स्वाद में बेहद खास होती है. यहां जानिए घर पर ईरानी चाय बनाने की आसान रेसिपी.

ईरानी चाय बिल्कुल दम बिरयानी की तरह दम लगाकर बनाया जाता है. (Photo: ITG)
सर्दियों में चाय की एक चुस्की जिस तरह शरीर और मन दोनों को सुकून देती है, वैसा मजा शायद ही किसी और ड्रिंक को पीने में मिलता है. एक कप गरमा-गरम चाय सर्दी भगाने के साथ ही मन को भी खुश कर जाती है. ऐसे में लोग ठंड के मौसम में कभी अदरक, तो कभी लौंग जैसे अलग-अलग फ्लेवर की चाय पीना पसंद करते हैं. अगर आप ये सभी चाय पी चुके हैं और कुछ खास ट्राई करना चाहते हैं तो हैदराबाद की मशहूर ईरानी चाय से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है.

हैदराबाद की तंग गलियों से उठती ईरानी चाय की ना केवल खुशबू, बल्कि इसका स्वाद भी आपको अंदर तक सुकून दे जाएगा. ईरानी चाय को दम चाय भी कहा जाता है, क्योंकि इसे दम लगाकर ठीक उसी तरह बनाया जाता है जैसे दम बिरयानी बनाई जाती है. इसे तेज आंच पर नहीं, बल्कि धीमी आंच पर दम देकर पकाया जाता है, ताकि चाय और दूध का स्वाद पूरी तरह एक-दूसरे में घुल जाए. यही दम देने का तरीका इस चाय को आम चाय से अलग, ज्यादा खुशबूदार और बेहद रिच बना देता है. चलिए जानते हैं दम चाय/ईरानी चाय की आसान रेसिपी, जो आपकी सर्दियों का मजा दोगुना कर देगा.

ईरानी चाय बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

  • पानी – लगभग 1.5 लीटर
  • चाय पत्ती– 5 से 6 टेबलस्पून
  • आटा (दम लगाने के लिए)
  • चीनी– स्वादानुसार
  • फुल क्रीम दूध– 1 लीटर
  • कंडेंस्ड मिल्क – 3 से 4 टेबलस्पून 
  • हरी इलायची – 3 (कुटी हुई)

स्टेप 1: काढ़ा बनाएं
सबसे पहले काढ़ा बनाना होगा. एक भारी तले की हांडी या बर्तन में पानी डालकर उसे तेज आंच पर उबालें. अब इसमें चाय पत्ती और चीनी डालें. हांडी या बर्तन को ढकें. ढकने के बाद इसके चारों तरफ गूंदा हुआ आटा चिपका दें. इससे ढक्कन अच्छी तरह से सील हो जाएगा. अब धीमी आंच पर 30–40 मिनट तक पकने दें, ताकि चाय अच्छी तरह गाढ़ी हो जाए. पकने के बाद चाय को छानकर अलग रख दें.

स्टेप 2: दूध को पकाएं
दूसरे बर्तन में दूध डालें और उसे भी धीमी आंच पर पकाएं. इसमें इलायची और कंडेंस्ड मिल्क डालें. ध्यान रहे दूध को भी लगातार धीमी आंच पर ही पकाना है. दूध को लगभग 10–15 मिनट तक पकाएं, जब तक वो थोड़ा गाढ़ा न हो जाए. इस बात का पूरा ध्यान रखें कि दूध उफने नहीं.

स्टेप 3: ऐसे दूध को काढ़े में मिलाएं  
अब एक कप में पहले चाय का काढ़ा डालें. उसके ऊपर धीरे-धीरे गर्म दूध डालें. चम्मच से चाय को ज्यादा न मिलाएं, ताकि लेयर्स बनी रहें.

इस बिस्कुट के साथ लें ईरानी चाय का मजा
ईरानी चाय/दम चाय को हैदराबाद में उस्मानिया बिस्कुट के साथ पिया जाता है. इसके साथ ही आप इसे समोसा या हल्के स्नैक्स के साथ भी पी सकते हैं.  

क्यों है ईरानी चाय इतनी खास?

  • धीमी आंच पर लंबा पकने वाला प्रोसेस
  • अलग-अलग तैयार किया गया दूध और चाय
  • गाढ़ा, क्रीमी और खुशबूदार स्वाद
---- समाप्त ----
