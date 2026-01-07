Winter Special: गाजर का हलवा हुआ पुराना! इस बार ट्राय करें ये सुपर टेस्टी 'गुड़ का हलवा', सर्दियों का मजा हो जाएगा दोगुना

सर्दियां आते ही लोगों के दिल में गाजर का हलवा खाने की चाह जागने लगती है. लाल-लाल गाजर को देखकर सब यही सोचते हैं कि आखिर कब उनकी मम्मी घर पर स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाएंगी. लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसा हलवा भी है जिसे खाकर आप गाजर का हलवा भूल जाएंगे, तो..? विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा हो सकता है अगर हलवा गुड़ का हो. जी हां, 'सर्दी की मिठाई' कहा जाने वाला गुड़ सर्दियों में खूब सारी मिठाइयों में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार, ये गर्म और पोषक होता है. इसलिए ये सर्दियों में बनने वाली कई मिठाइयों में इस्तेमाल होता है.

और पढ़ें

ऐसे में सर्दियों में गुड़ का हलवा आपको एक अलग ही स्वाद देता है, जो ठंडे मौसम का मजा दोगुना कर देता है. घर-घर में इसे बनाने का तरीका अलग-अलग होता है, लेकिन ये हमेशा स्वादिष्ट और मन को खुश कर देने वाला बनता है. गुड़ सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद है. इसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो पाचन में मदद करते हैं, कब्ज और अपच को दूर करते हैं. गुड़ लिवर डिटॉक्स करने में भी मदद करता है और शराब या प्रदूषण से होने वाले नुकसान से शरीर को बचाता है. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाया जाता है गुड़ का हलवा.

इंग्रेडिएंट्स:

1 कप सूजी (सेमोलिना)

1 कप ताजा गुड़

1/2 कप घी

1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर

एक चुटकी सूखा अदरक पाउडर

गार्निश के लिए ड्राई फ्रूट्स

स्टेप 1: सूजी भूनें

एक पैन लें और सूजी को धीमी आंच पर सूखा भूनें. तब तक भूनें जब तक खुशबू न आए और हल्का ब्राउन रंग न दिखे. ध्यान रखें, सूजी जल्दी जल जाती है, वरना हलवे का स्वाद खराब हो जाएगा.

Advertisement

स्टेप 2: घी मिलाएं और भूनें

अब पैन में घी डालें और हल्का सा भूनें. इससे सूजी और घी का स्वाद अच्छे से मिक्स हो जाएगा.

स्टेप 3: गुड़ डालें और पिघलाएं

इसके बाद 1 कप पानी और गुड़ डालें. धीमी आंच पर पकाएं जब तक गुड़ पूरी तरह से पिघल न जाए. अगर गुड़ के छोटे-छोटे टुकड़े या कद्दूकस किया हुआ इस्तेमाल करें तो जल्दी पिघल जाता है. बीच-बीच में चलाते रहें ताकि हलवा पैन से चिपके नहीं.

स्टेप 4: मसाले डालें

जब हलवा गाढ़ा होने लगे और घी अलग दिखने लगे, तब डालें इलायची पाउडर और सूखा अदरक पाउडर. अच्छी तरह मिक्स करें.

स्टेप 5: सजाएं और परोसें

आखिर में हलवे पर ड्राई फ्रूट्स से छिड़कर उसे सजाएं और इसे गरम-गरम परोसें. ये एक ऐसी रेसिपी है, जिससे सर्दियों का मजा दोगुना हो जाता है.

---- समाप्त ----