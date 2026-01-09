scorecardresearch
 
Easy Trick To Clean Methi Leaves: '1 गड्डी हो या 5 गड्डी.. मिनटों में साफ हो जाएगी मेथी', ये आसान ट्रिक बचाएगी घंटों की मेहनत

Easy Trick To Clean Methi Leaves: घंटों साफ करने की मेहनत के चक्कर में नहीं बनाते पालक, मेथी, इस ट्रिक से घंटों का काम मिनटों में होगा

मेथी को साफ करना बहुत ही झंझट भरा काम लगता है. (Photo: ITG)
Easy Trick To Clean Methi Leaves: सर्दियों का मौसम आते ही बाजारों से लेकर रसोई तक में पालक, मेथी और बथुए जैसी हरी सब्जियां छा जाती हैं. ठंड के दिनों में मेथी की खुशबू अगर घर में न फैले, तो कुछ अधूरा-सा लगने लगता है. मेथी की सब्जी हो, क्रिस्पी पराठे हों या फिर स्वाद से भरपूर थेपला हर डिश में इसका अलग ही मजा है. लेकिन जैसे ही मेथी बनाने का ख्याल दिमाग में आता है, अगला ही सवाल सामने खड़ा हो जाता है इसे साफ कौन करेगा?

मेथी देखने में जितनी अच्छी लगती है, उसे साफ करना उतना ही झंझट भरा काम लगता है. एक-एक करके डंठल से पत्तियां अलग करना, उनमें फंसी मिट्टी और रेत निकालना, फिर कई बार पानी से धोना… इस पूरे प्रोसेस में इतना घंटों का वक्त और मेहनत लग जाती है कि कई बार मन ही बदल जाता है. यही वजह है कि बहुत से लोग बाजार से मेथी लाने के बावजूद उसे फ्रिज में रख देते हैं और सोचते रहते हैं कि 'कल साफ करेंगे', लेकिन वो 'कल' अक्सर आता ही नहीं और आखिरकार मेथी खराब हो जाती है.

अगर आप भी सर्दियों में इस परेशानी से जूझते हैं, तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको एक ऐसी आसान और स्मार्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं, जो मेथी साफ करने के घंटों के काम को मिनटों में करने में आपकी मदद करेगी.

रसोई में रखी ये चीज करेगी आपकी मदद 
मेथी की गड्डी जब भी बाजार से लाई जाती है, तो उसमें ढेर सारी मिट्टी और रेत फंसा होता है. ऊपर से डंठल अलग करने में उंगलियां दर्द करने लगती हैं. यही वजह है कि लोग बाजार से मेथी लाने के बाद भी उसे फ्रिज में रखे-रखे भूल जाते हैं या फिर उसे साफ करने के लिए समय मिलने का इंतजार ही करते रह जाते हैं. लेकिन आपकी रसोई में रखा एक किचन टूल मेथी साफ करना बच्चों का खेल बन सकता है. जी हां. ये किचन टूल एक नॉर्मल सा ग्रेटर (कद्दूकस) है, जो हर घर में होता है.

कैसे करें इस्तेमाल?
मेथी की डंडी को ग्रेटर के बड़े होल में डालिए और हल्का सा खींचिए. बस इतना करते ही डंठल पीछे रह जाएगा और हरी-हरी पत्तियां निकल आएंगी. ऐसा करके आप आसानी से कितनी भी मेथी को आसानी से साफ कर सकते हैं. इसमें ना ज्यादा मेहनत लगेगी और ना ही समय की बर्बाद होगा.

मिट्टी निकालने का स्मार्ट तरीका
अब पत्तियां अलग हो गईं, तो बारी आती है अच्छी तरह से मेथी के पत्तों को धोने की. इसके लिए आप स्पिनर वाला स्ट्रेनर या छन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं. मेथी की पत्तियों को पानी में डालकर हल्का सा चलाएं. फिर ढक्कन लगाकर स्पिन करें. सारा गंदा पानी बाहर निकल जाएगा. यही प्रोसेस आपको 1–2 बार दोहराना है और आपकी मेथी साफ हो जाएगी. 

आखिरी बार बिना पानी डाले सिर्फ स्पिन करें. इससे पत्तियों में बचा हुआ पानी भी बाहर निकल जाएगा. ना हाथ से निचोड़ने की जरूरत पड़ेगी, ना किचन गंदा होने का झंझट होगा. 

---- समाप्त ----
