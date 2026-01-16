scorecardresearch
 
Gud Ki Kheer: सर्दियों में गरमाहट और मिठास का तगड़ा कॉम्बिनेशन है 'गुड़ की खीर', ठंड को देगी मात, बनाना है आसान

Gud Ki Kheer: सर्दियों में आप बिना चीनी की गरमागरम गुड़ की खीर खा सकते हैं. ये बहुत टेस्टी होती हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान होता है. ये सर्दियों में ना केवल आपके शरीर को गरम रखती है, बल्कि आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है.

गुड़ सर्दियों में आपके शरीर को अंदर से गर्म करता है. (Photo: ITG)
Gud Ki Kheer: खीर खाना किसे पसंद नहीं होता. कुछ लोग खीर के इतने दीवाने होते हैं कि उनके सामने कटोरी में खीर आ जाए, तो मिनटों में ही वो खत्म हो जाती है. सर्दियों में आपकी पसंदीदा खीर का मजा दोगुना हो जाता है. क्यों? तो वो गुड़ की खास मिठास है जो इसे और भी लाजवाब बना देती है.

सर्दियों की ठंडी हवाओं में जब शरीर को थोड़ी गर्माहट की जरूरत होती है, तो गरमा‑गरम गुड़ की खीर से आपके स्वाद और सेहत दोनों को बढ़ाने का काम करती है. ये खीर चीनी के बिना बनाई जाती है, लेकिन स्वाद में इतनी मीठी और क्रीमी है कि हर कोई इसे पसंद करता है. हल्की‑सी मिट्टी जैसी खुशबू और गुड़ की नेचुरल मिठास इसे हर सर्दियों की शाम का सबसे पसंदीदा डेजर्ट बना देती है. अगर आपने इसे एक बार चख लिया तो आप गारंटी से इसके दीवाने हो ही जाएंगे. खास बात ये है कि इसे बनाना भी बहुत आसान है.

इंग्रेडिएंट्स:

  • दूध (फुल क्रीम) – 1 लीटर
  • बासमती या नॉर्मल चावल– ½ कप
  • गुड़ – ¾ कप (कद्दूकस किया हुआ)
  • घी – 1 छोटा चमच
  • कटे हुए ड्राई फ्रूट्स (बादाम, काजू, किशमिश)  

बनाने का तरीका:

1. गुड़ की खीर बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक भारी तले वाले बर्तन में दूध डालना है. दूध डालने के बाद उसे धीमी आंच पर उबालें.

2. जब दूध में अच्छे से उबाल आ जाए तब इस उबलते दूध में पानी में अच्छे से धोए हुए चावल डालें और बीच-बीच में चलाते रहें. चलाना इसलिए जरूरी है जिससे चावल पतीले में चिपके नहीं. चावल को तब तक पकाएं जब तक वो सॉफ्ट ना हो जाएं और दूध गाढ़ा न हो जाए.

3. दूध और चावल के अच्छे से पक जाने के बाद अब इसमें कद्दूकस किया हुआ गुड़ डालें. इसे अच्छी तरह मिलाएं ताकि गुड़ पूरी खीर में घुल जाए.

4. अब इस स्टेज पर खीर में थोड़ा सा घी डालकर इसे और क्रीमी बनाएं. 

5. अब एक अलग पैन में थोड़ा सा घी डालकर उसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालें. उन्हें हल्का-हल्का चलाते हुए रोस्ट कर लें. जब ये हल्के गोल्डन हो जाएं तब खीर में डालें. ये खीर को स्वाद और क्रंच दोनों देंगे.

5. गुड़ की स्वादिष्ट खीर बिल्कुल तैयार है. आप अगर सर्दियों में गर्माहट महसूस करना चाहते हैं तो इसे गरम-गरम ही खा सकते हैं. अगर आपको ठंडी खीर खाना पसंद है तो आप इसे ठंडा करके भी खा सकते हैं. 

