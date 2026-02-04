scorecardresearch
 
झट से बनेगी Vitamin C से भरपूर अमरूद की चटनी, खाकर आएगा मजा और स्किन भी करेगी ग्लो

अमरूद की चटनी बनाना ना केवल आसान होता है, बल्कि ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है. हेल्दी और विटामिन सी से भरपूर ये चटनी पराठा, दाल‑चावल, स्नैक्स और चिप्स के साथ बेहतरीन लगती है.

अमरूद की चटनी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो स्किन और बालों को फायदा पहुंचाते हैं.
सर्दियों में कुछ फल और सब्जियां आती हैं, जिन्हें खाने से आपकी इम्युनिटी तो बढ़ती ही है और इसके साथ ही शरीर को कई तरह के फायदे भी मिलते हैं. इन्हीं में से एक अमरूद भी है. अमरूद सिर्फ एक फल नहीं है, बल्कि स्वाद और सेहत का खजाना भी है. इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो इम्युनिटी बूस्ट करने के साथ ही शरीर को कई बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है. अमरूद जितना शरीर के लिए फायदेमंद है उतना ही खाने में स्वादिष्ट भी होता है.  

आपने आज तक अमरूद को नमक डालकर, जूस और चाट के रूप में खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी अमरूद की चटनी बनाकर खाई है? अगर आप अमरूद की चटनी बनाकर खाते हैं, तो इसका मजा और भी बढ़ जाता है. पराठे, दाल-चावल और स्नैक्स सभी के साथ अमरूद की चटनी बहुत टेस्टी लगती है. इसका हल्का खट्टा‑मीठा स्वाद हर डिश को नया ट्विस्ट दे देता है और खाने का मज़ा दोगुना कर देता है. इसे बनाना भी आसान है. चलिए जानते हैं कि आसानी से कैसे घर पर अमरूद की चटनी बना सकते हैं.

इंग्रेडिएंट्स:

  • पका हुआ अमरूद – 2 (बीज निकालकर छोटे टुकड़ों में काट लें)
  • हरी मिर्च – 1–2
  • धनिया पत्ती – ½ कप
  • पुदीना पत्ती – ¼ कप
  • नींबू का रस – 1 चम्मच
  • नमक – स्वाद अनुसार
  • काला नमक – ¼ चम्मच
  • भुना जीरा – ½ चम्मच
  • चीनी/गुड़ – ½ चम्मच (अगर हल्की मिठास चाहिए)
  • पानी – 2–3 चम्मच

अमरूद की चटनी बनाने का आसान तरीका

  1. अमरूद की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले अमरूद को अच्छे से धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. इसे बनाते वक्त ध्यान रखें कि अमरूद बहुत ज्यादा पका हुआ ना हो. हल्के टाइट अमरूद से ही चटनी अच्छी और गाढ़ी बनती है.
  2. अब कटे अमरूद, हरी मिर्च, धनिया और पुदीना, नमक और काला नमक, भुना जीरा, नींबू का रस, थोड़ा पानी और अगर पसंद हो तो थोड़ा गुड़ या चीनी को मिक्सर जार में डाल दें. 
  3. चटनी को स्मूद या थोड़ा दानेदार अपनी पसंद के अनुसार पीसें. ध्यान रखें, एक बार में ज्यादा पानी न डालें. हल्की गाढ़ी और क्रीमी चटनी ही स्वादिष्ट लगती है.
  4. पीसने के बाद चटनी में नमक, नींबू और मिर्च का टेस्ट चेक करके जरूरत अनुसार एडजस्ट करें. सर्व करने से पहले 5 मिनट के लिए ठंडा होने दें, इससे फ्लेवर अच्छे से सेट हो जाते हैं.

किन चीजों के साथ खाएं?

अमरूद की चटनी हर चीज के साथ मजेदार लगती है. आप इसे पराठा या पूरी, दाल‑चावल, स्नैक्स और चिप्स, ग्रिल्ड सैंडविच और खिचड़ी के साथ खा सकते हैं.

अमरूद की चटनी के फायदे

  • अमरूद की चटनी खाने से विटामिन सी बढ़ता है. विटामिन सी शरीर की इम्युनिटी बढ़ाने में मदद करता है.
  • इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो पाचन सुधारता है और पेट साफ रखता है.
  • अगर आप वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आपके लिए हेल्दी ऑप्शन साबित हो सकती है.
  • इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं, जो स्किन और बालों को फायदा पहुंचाते हैं.
