scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Instant Gajar Ka Halwa: अब मिक्सी की मदद से 30 मिनट में बनाएं गरमागरम गाजर का हलवा, स्वाद ऐसा कि बार-बार खाने का करेगा मन

Instant Gajar Ka Halwa: सर्दियों में गाजर का हलवा लोगों की सबसे पसंदीदा मिठाई होती है, लेकिन इसे बनाना समय लेने वाला काम है. आज हम आपको ऐसी रेसिपी बताने वाले हैं, जिसमें आपको ना गाजर घिसने की जरूरत पड़ेगी और ना ही घंटों खड़े होने की. जानिए 30 मिनट में बनने वाला आसान और स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाने का तरीका.

Advertisement
X
गाजर का हलवे में कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करके आप उसका स्वाद बढ़ा सकते हैं. (Photo: ITG)
गाजर का हलवे में कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करके आप उसका स्वाद बढ़ा सकते हैं. (Photo: ITG)

Instant Gajar Ka Halwa: सर्दियों के मौसम में अगर किसी मिठाई का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, तो वो गाजर का हलवा है. कटोरी में रखा गरम हलवा, दूध और घी की खुशबू, और मुंह में जाते ही घुल जाने वाला स्वाद, ये केवल स्वाद नहीं बल्कि लोगों के लिए सर्दियों का असली मजा है.  

गाजर का हलवा खाना जितना मजेदार होता है, इसे बनाना उतना ही मुश्किल होता है. दरअसल, ट्रेडिशनल गाजर का हलवा बनाना आसान नहीं होता. गाजर कद्दूकस करना, घंटों दूध पकाना और लगातार चूल्हे के पास खड़े रहना हर किसी के बस की बात नहीं है. ये बहुत थकाने वाला प्रॉसेस है, जिसकी वजह लोग अक्सर घर पर गाजर का हलवा बनाने से कतराते हैं. ऐसे में आज हम बता रहे हैं गाजर का हलवा बनाने का आसान और झटपट तरीका, जिससे सिर्फ 30 मिनट में स्वादिष्ट हलवा तैयार हो जाएगा.

आसान है गाजर का हलवा बनाने का नया तरीका
पहले गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजर को कद्दूकस कर घंटों दूध में पकाया जाता था. धीरे-धीरे दूध गाढ़ा होता था और हलवे का स्वाद निखरता था. लेकिन आजकल समय की कमी को देखते हुए कुछ आसान ट्रिक्स अपनाई जाती हैं. जैसे दूध की जगह कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल, जिससे मिठास और गाढ़ापन दोनों मिल जाता है. मिक्सर से गाजर पीसने से मेहनत भी कम हो जाती है और समय भी बचता है.

30 मिनट में बनने वाला गाजर का हलवा

Advertisement

समय: 25–30 मिनट
कितने लोगों के लिए: 4

सम्बंधित ख़बरें

Priyanka Chopra's beauty secrets
ठंडे में प्रियंका चोपड़ा ने बर्फ के पानी में डुबाया फेस, इससे चेहरे पर क्या पड़ेगा असर?
Easy Tips for keeping Body Warm
सर्दियों में बिना रूम हीटर भी गर्म रहेगी बॉडी, आजमाएं ये आसान देसी तरीके
ranveer brar style chikki
घर पर बनाएं रणवीर बरार स्टाइल तिल-मूंगलफली की चिक्की, भूल जाएंगे बाजार का स्वाद
Besan Sheera Benefits
सर्दियों में पीकर सोएं 'बेसन शीरा', आएगी सुकून की नींद! बनाना भी बेहद आसान
Makar Sankranti special til ke ladoo
मकर संंक्रांति पर घर में बनाएं तिल के लड्डू, रणवीर ब्रार ने बताई आसान ट्रिक

इंग्रेडिएंट्स

  • 500 ग्राम लाल गाजर
  • 2 चम्मच घी
  • 200 मिली कंडेंस्ड मिल्क
  • आधा कप दूध (अगर चाहें तो)
  • आधा चम्मच इलायची पाउडर
  • 10–12 कटे बादाम और काजू
  • 1 चम्मच किशमिश
  • थोड़ा सा केसर (अगर हो तो)

बनाने का आसान तरीका

1. गाजर छीलकर मोटा-मोटा काट लें और मिक्सर में हल्का सा पीस लें. ध्यान रखें कि गाजर का पेस्ट न बने.

2. कड़ाही में घी गरम करें और उसमें गाजर डालकर 5–7 मिनट तक भूनें. ये गाजर की कच्ची खुशबू खत्म करने में मदद करती और हलवे का स्वाद बढ़ जाता है.

3. अब दूध डालें और कढ़ाही ढककर 10 मिनट तक पकाएं. बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि गाजर अच्छी तरह गल जाए.

4. अब कंडेंस्ड मिल्क डालें और धीमी आंच पर 8–10 मिनट तक पकाएं. जब हलवा गाढ़ा होने लगे और किनारों से घी छोड़ने लगे, तो समझ लें हलवा तैयार है.

5. अब इलायची पाउडर, मेवे, किशमिश और केसर डालकर 2–3 मिनट और पकाएं.

काम के टिप्स

  • गाजर को घी में भूनने वाला स्टेप मिस ना करें, यही हलवे की जान होता है.
  • कंडेंस्ड मिल्क पहले से मीठा होता है, इसलिए अलग से चीनी डालने की जरूरत नहीं. अगर डाल देंगे को हलवा ज्यादा मीठा हो जाएगा.
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement