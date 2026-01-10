Instant Gajar Ka Halwa: अब मिक्सी की मदद से 30 मिनट में बनाएं गरमागरम गाजर का हलवा, स्वाद ऐसा कि बार-बार खाने का करेगा मन

Instant Gajar Ka Halwa: सर्दियों के मौसम में अगर किसी मिठाई का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, तो वो गाजर का हलवा है. कटोरी में रखा गरम हलवा, दूध और घी की खुशबू, और मुंह में जाते ही घुल जाने वाला स्वाद, ये केवल स्वाद नहीं बल्कि लोगों के लिए सर्दियों का असली मजा है.

गाजर का हलवा खाना जितना मजेदार होता है, इसे बनाना उतना ही मुश्किल होता है. दरअसल, ट्रेडिशनल गाजर का हलवा बनाना आसान नहीं होता. गाजर कद्दूकस करना, घंटों दूध पकाना और लगातार चूल्हे के पास खड़े रहना हर किसी के बस की बात नहीं है. ये बहुत थकाने वाला प्रॉसेस है, जिसकी वजह लोग अक्सर घर पर गाजर का हलवा बनाने से कतराते हैं. ऐसे में आज हम बता रहे हैं गाजर का हलवा बनाने का आसान और झटपट तरीका, जिससे सिर्फ 30 मिनट में स्वादिष्ट हलवा तैयार हो जाएगा.



आसान है गाजर का हलवा बनाने का नया तरीका

पहले गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजर को कद्दूकस कर घंटों दूध में पकाया जाता था. धीरे-धीरे दूध गाढ़ा होता था और हलवे का स्वाद निखरता था. लेकिन आजकल समय की कमी को देखते हुए कुछ आसान ट्रिक्स अपनाई जाती हैं. जैसे दूध की जगह कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल, जिससे मिठास और गाढ़ापन दोनों मिल जाता है. मिक्सर से गाजर पीसने से मेहनत भी कम हो जाती है और समय भी बचता है.



30 मिनट में बनने वाला गाजर का हलवा

समय: 25–30 मिनट

कितने लोगों के लिए: 4

इंग्रेडिएंट्स

500 ग्राम लाल गाजर

2 चम्मच घी

200 मिली कंडेंस्ड मिल्क

आधा कप दूध (अगर चाहें तो)

आधा चम्मच इलायची पाउडर

10–12 कटे बादाम और काजू

1 चम्मच किशमिश

थोड़ा सा केसर (अगर हो तो)

बनाने का आसान तरीका



1. गाजर छीलकर मोटा-मोटा काट लें और मिक्सर में हल्का सा पीस लें. ध्यान रखें कि गाजर का पेस्ट न बने.



2. कड़ाही में घी गरम करें और उसमें गाजर डालकर 5–7 मिनट तक भूनें. ये गाजर की कच्ची खुशबू खत्म करने में मदद करती और हलवे का स्वाद बढ़ जाता है.

3. अब दूध डालें और कढ़ाही ढककर 10 मिनट तक पकाएं. बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि गाजर अच्छी तरह गल जाए.

4. अब कंडेंस्ड मिल्क डालें और धीमी आंच पर 8–10 मिनट तक पकाएं. जब हलवा गाढ़ा होने लगे और किनारों से घी छोड़ने लगे, तो समझ लें हलवा तैयार है.

5. अब इलायची पाउडर, मेवे, किशमिश और केसर डालकर 2–3 मिनट और पकाएं.

काम के टिप्स

गाजर को घी में भूनने वाला स्टेप मिस ना करें, यही हलवे की जान होता है.

कंडेंस्ड मिल्क पहले से मीठा होता है, इसलिए अलग से चीनी डालने की जरूरत नहीं. अगर डाल देंगे को हलवा ज्यादा मीठा हो जाएगा.

