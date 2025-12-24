scorecardresearch
 
Christmas Plum Cake Easy Recipe: क्रिसमस पर बिना मैदा, चीनी और ओवन के घर पर बनाएं परफेक्ट प्लम केक, हर बाइट खाकर आ जाएगा मजा

Christmas Plum Cake Easy Recipe: इस क्रिसमस घर पर बनाएं हेल्दी और टेस्टी प्लम केक, बिना चीनी और बिना मैदा के. ड्राई फ्रूट्स और गुड़ से बना यह केक स्वाद में लाजवाब और सेहत के लिए भी बेहतर है.

प्लम केक में फलों की मिठास और पौष्टिकता मिलेगी. (Photo: ITG)
Christmas Plum Cake Easy Recipe: क्रिसमस का नाम आते ही दिमाग में सबसे पहले किसी व्यंजन का नाम आता है तो वो ड्राई फ्रूट्स से भरपूर लाजवाब और स्वादिष्ट प्लम केक का होता है. लेकिन अक्सर लोग इस केक का मजा इसलिए नहीं लेते क्योंकि इसमें बहुत सारी चीनी और मैदा होती है. इसकी वजह से कई हेल्थ फ्रीक लोग प्लम केक खाने से थोड़ा हिचकिचाते हैं, चाहे उन्हें केक कितना भी पसंद हो.

लेकिन इस साल, क्रिसमस पर आपको अपना मन मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्योंकि हम आपको प्लम केक की एक खास रेसिपी बताने वाले हैं, जिसे आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं वो भी बिना ओवन, बिना चीनी और बिना मैदा के. ये केक न सिर्फ स्वाद में शानदार है, बल्कि सेहत के लिए भी बेहतर है. इसमें फलों की मिठास और पौष्टिकता है, जिससे आप और आपका परिवार दोनों इसे एंजॉय कर सकते हैं.

तो इस क्रिसमस, क्यों न अपने घर पर इस मजेदार केक का मजा लें. इस रेसिपी के साथ आप एक ऐसा प्लम केक, जिसे खाने के बाद हर कोई बोलेगा 'वाह, क्या स्वाद है!'

ये प्लम केक क्यों है इतना खास?
असल में, ट्रेडिशनल प्लम केक में ताजे प्लम का इस्तेमाल नहीं होता. इसका लाजवाब स्वाद ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर और गर्म मसालों के साथ बनाया जाता है. इस हेल्दी वर्जन में सफेद चीनी और मैदा नहीं डाली गई है, जिससे ये हेल्दी तो बनता ही है और आसानी से पच भी जाता है.

स्टेप 1: ड्राई फ्रूट्स को भिगोएं

एक बाउल में ¼ कप ऑरेंज जूस डालें और अब इसमें डालें  

  • 2 बड़े चम्मच गोल्डन किशमिश
  • 2 बड़े चम्मच काली किशमिश
  • 3 बड़े चम्मच टुट्टी फ्रुट्टी
  • 2 बड़े चम्मच रेड चेरी
  • 2 बड़े चम्मच कटा हुआ एप्रिकॉट
  • 2 बड़े चम्मच बादाम
  • 2 बड़े चम्मच पिस्ता
  • 2 बड़े चम्मच काजू

सबको अच्छी तरह मिलाएं और 30 मिनट के लिए भिगो दें. ड्राई फ्रूट्स को भिगोने से ये सॉफ्ट हो जाते हैं और केक का स्वाद और भी बढ़ जाता है.

स्टेप 2: 
एक अलग बाउल में ¼ कप दूध, ¼ कप तेल और ½ कप पिघला हुआ गुड़ डालें. सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिलाएं जब तक कि ये इवेन न हो जाए. गुड़, केक को कैरेमल जैसा स्वाद देता है, जो ब्राउन शुगर जैसा होता है, लेकिन ये बहुत ही सेहतमंद है.

स्टेप 3:  
एक बाउल में 1 कप आटा, 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर, 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, ¼ छोटी चम्मच बेकिंग सोडा और ½ छोटी चम्मच दालचीनी पाउडर छान लें और अच्छे से मिलाएं. आटा, केक को थोड़ा डेंस बनाता है, लेकिन ये मैदा का हेल्दी ऑप्शन है.

स्टेप 4:  
धीरे-धीरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जैसे आटा, मिल्क पाउडर और अन्य चीजों को दूध-तेल वाले बैटर में डालें और मिलाएं. अब इसमें 1 छोटी चम्मच वेनिला एसेंस डालें और हल्के हाथ से मिलाएं. इसके बाद, भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स और उनका जूस डालें. सबको धीरे-धीरे फोल्ड करें ताकि एक गाढ़ा और स्मूद बैटर तैयार हो जाए. ध्यान रहे कि इसे ज्यादा न मिलाएं, क्योंकि इससे केक सॉफ्ट और फूला हुआ रहेगा.

स्टेप 5:  
एक 7 इंच के केक मोल्ड को तेल से ग्रीस करें और इसमें बेकिंग पेपर लगाएं. अब तैयार बैटर को मोल्ड में डालें और इवेनली फैलाएं. ऊपर से बादाम, पिस्ता और किशमिश डालकर सजाएं.

स्टेप 6:  
स्टोव पर एक भारी पैन रखें और उसके अंदर वायर्ड स्टैंड रखें. पैन को मीडियम-स्लो आंच पर 5–7 मिनट तक प्रीहीट करें. अब केक मोल्ड को पैन के अंदर रखें, ढक्कन बंद करें और 35–40 मिनट तक मीडियम-स्लो आंच पर पकाएं.

स्टेप 7: 
जब केक पक जाए, तो इसे निकालकर पूरी तरह ठंडा होने दें. ठंडा होने के बाद ही केक को काटें. प्लम केक ठंडा होकर और रेस्ट करने के बाद और भी स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि इसका फ्लेवर समय के साथ और डेवलप होता है.

