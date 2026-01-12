ना गाजर, ना सूजी… सर्दियों में बनाएं स्वाद से भरपूर आंवले का हलवा, बन जाएगा हेल्थ का देसी टॉनिक

सर्दियों का मौसम आते ही शरीर कुछ अलग ही मांग करने लगता है. ठंडी हवा, जुकाम-खांसी और कमजोर इम्युनिटी से बचने के लिए लोग ऐसे खाने की तलाश करते हैं जो स्वादिष्ट के साथ ही सेहतमंद भी हो. अगर मिठाई में ही दवा छुपी हो, तो मजा ही कुछ और होता है. मीठी-मीठी मिठाइयां खाना सभी को बहुत पसंद होता है और खास बात ये है कि इसे खाने में लोग नाक-मुंह भी नहीं सिकोड़ते हैं. तो अगर ऐसी ही स्वादिष्ट मिठाई में आपको अपनी छोटी-छोटी बीमारियों का इलाज मिल जाए तो वो आपके लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होता है.



आज हम आपको एक ऐसे ही हलवे की रेसिपी बताने वाले हैं, जो सर्दियों में होने वाले हर मर्ज की दवा है. ये हलवा गाजर, सूजी या मूंग दाल का नहीं है, बल्कि ये तो आंवले का हलवा है. ये सिर्फ मिठाई नहीं, बल्कि सर्दियों में खाया जाने वाला देसी टॉनिक माना जाता है, जिसे लोग पीढ़ियों से खाते आ रहे हैं.



सर्दियों में क्यों जरूरी है आंवला हलवा?

सर्दियों में सिर्फ बाहर से गर्म कपड़े पहनना ही काफी नहीं होता, शरीर को अंदर से भी गर्म और मजबूत रखना जरूरी होता है. आंवला हलवा शरीर को अंदर से गर्म रखता है, पाचन को दुरुस्त करता है और ठंड में होने वाली बीमारियों से बचाव करता है. यही वजह है कि इसे सर्दियों का सुपरफूड भी कहा जाता है.

आंवले में भरपूर मात्रा में विटामिन-सी, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो सर्दी-जुकाम से बचाने, खून की कमी दूर करने और शरीर की कमजोरी खत्म करने में मदद करते हैं.



घर पर ऐसे बनाएं हेल्दी और टेस्टी आंवले का हलवा

अगर आप भी इस सर्दियों में अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहते हैं तो घर पर आसानी से आंवले का हलवा बना सकते हैं. ये ना केवल हेल्दी है, बल्कि खाने में भी बेहद स्वादिष्ट होता है.



आंवले का हलवा बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स:

आंवला- 10 से 12 मीडियम साइज

सूजी- आधा कप

देसी घी- 4 बड़े चम्मच

गुड़- तीन चौथाई कप (स्वाद अनुसार)

काजू- 8 से 10 कटे हुए

बादाम- 8 से 10 कटे हुए

इलायची पाउडर- आधा छोटा चम्मच

पानी- डेढ़ कप

आंवले का हलवा बनाने का आसान तरीका:

1. सबसे पहले 10-12 आंवलों को अच्छे से धोकर थोड़ा पानी डालकर उबाल लें. जब आंवले सॉफ्ट हो जाएं तो उनके बीज निकाल लें और मिक्सी में पीसकर स्मूद पेस्ट बना लें.



टिप: अगर हलवे को और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो आप उसमें थोड़ा सा घी डालकर पेस्ट को हल्का भून सकते हैं, इससे स्वाद और भी अच्छा आता है.

2. अब एक कढ़ाही में घी गर्म करें और उसमें सूजी डालकर धीमी आंच पर भूनें. सूजी हल्की सुनहरी और खुशबूदार हो जाए, तब उसमें आंवला पेस्ट डालें और लगातार चलाते रहें.

3. इसके बाद गुड़ और पानी को अलग बर्तन में गर्म करके गुड़ घोल लें और छानकर हलवे में डाल दें. धीमी आंच पर चलाते हुए पकाएं, जब तक हलवा गाढ़ा होकर कढ़ाही छोड़ने न लगे.

4. आखिर में कटे हुए काजू, बादाम और इलायची पाउडर डालें. हलवा शाइनी दिखने लगे तो गैस बंद कर दें.

