Aaloo Pyaaz Paratha: अब नहीं फटेगा आलू-प्याज पराठा! शेफ कुणाल कपूर ने बताया बनाने का आसान तरीका

Aaloo Pyaaz Paratha: भारतीय घरों में आज भी सुबह की शुरुआत अक्सर गरमा-गरम पराठों से होती है. नाश्ते में कभी आलू के, कभी प्याज के और कभी आलू-प्याज के मिक्स पराठे बनाए जाते हैं. इन पराठों की खुशबू ही ऐसी होती है कि नींद अपने आप खुल जाती है और पेट भी आसानी से भर जाता है. आलू और प्याज के पराठों का टेस्ट बेहतरीन होता है, लेकिन इन्हें बनाना कई लोगों को उतना ही मुश्किल लगता है. क्योंकि अगर आलू-प्याज की स्टफिंग अगर ढंग से भरें तो इन्हें बेलना मुश्किल हो जाता है और अगर ना भरें तो स्वाद नहीं आता है.



मशहूर शेफ कुणाल कपूर ने पंजाबी स्टाइल आलू-प्याज पराठे की रेसिपी शेयर की है, जो आपकी समस्या हल कर सकती है. खास बात ये है कि इसमें कुछ छोटे-छोटे टिप्स हैं, जो पराठे को और ज्यादा टेस्टी बना देते हैं. चलिए जानते हैं.



पराठे के लिए आटा कैसे गूंथें

शेफ कुणाल कहते हैं कि सबसे पहले आपको पराठे का आटा गूंथने की जरूरत है. उसके लिए आपको

गेहूं का आटा लेना है. चाहें तो गेहूं का आटा और मैदा बराबर मात्रा में ले सकते हैं.

इसमें स्वादानुसार नमक डालें और थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए टाइट आटा गूंथें.

शेफ कुणाल का कहना है कि स्टफ्ड पराठों के लिए आटा थोड़ा सख्त होना चाहिए.

आटा गूंथने के बाद उस पर हल्का सा तेल लगाएं और 10–15 मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि ऊपर से सूखे नहीं.

आलू-प्याज की टेस्टी स्टफिंग कैसे बनाएं

अब पराठे की स्टफिंग तैयार करनी होगी.

उबले हुए आलू को अच्छे से मैश करें. आलू मैश करते वक्त ध्यान रखें कि इसमें कोई गांठ न रहे, वरना बेलते वक्त पराठा फट सकता है.

इसके बाद इसमें अच्छी मात्रा में बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ी हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, साबुत जीरा, कसूरी मेथी, कद्दूकस किया हुआ अदरक, बारीक कटी हरी मिर्च और ताजा हरा धनिया डालें.

टिप: ध्यान रखें, सभी मसाले डालें, लेकिन नमक और चाट मसाला अभी न डालें, क्योंकि प्याज पानी छोड़ देती है. इन्हें स्टफिंग भरने से ठीक पहले डालें.

आलू-प्याज का पराठा बनाने का सही तरीका

आलू-प्याज का पराठा बनाने के लिए आटे के बराबर-बराबर पेड़े बना लें.

पेड़े को किनारों से पतला करते हुए कटोरी जैसी शेप दें और बीच में आलू-प्याज की स्टफिंग भरें. अब धीरे-धीरे पेड़े को बंद करें और हल्के हाथ से गोल करें.

इसके बाद भरे हुए पेड़ों को 5 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढककर रख दें.

पराठा सेंकने का सही तरीका

भरे हुए पेड़ों में से एक पेड़ा लें और उसे सूखे आटे में लपेटें. इसके बाद उसे हल्के हाथ से बेलें और गरम तवे पर डालें.

पहले दोनों तरफ बिना तेल के सेकें. फिर घी या तेल लगाएं और पलट-पलट कर सेंकें.

जब पराठा फूलने लगे तो उसे हल्का सा दबाएं.

अगर पूरा न फूले तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस ये अच्छे से पका होना चाहिए.

छौंक वाला मिक्स वेज रायता बनाने का तरीका

शेफ कुणाल कपूर ने आलू-प्याज के पराठे के साथ खास मिक्स वेज रायता बनाना भी सिखाया है, जो इस पराठे के स्वाद को दोगुना कर देगा.

मिक्स वेज रायता बनाने के लिए गाढ़ा दही लें.

उसमें कद्दूकस किया हुआ खीरा, गाजर, बारीक कटा प्याज, टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्च डालें.

इसके बाद इसमें नमक और काला नमक स्वादानुसार डालें.

भुना हुआ जीरा हल्का सा कूटकर डालें.

इसके बाद एक अलग कढ़ाही में थोड़ा सा तेल गर्म करें. उसमें चुटकी भर हींग डालें और गरम छौंक रायते में मिला दें.

इससे रायते की खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ जाते हैं.

