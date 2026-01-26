Aaloo Pyaaz Paratha: अब नहीं फटेगा आलू-प्याज पराठा! शेफ कुणाल कपूर ने बताया बनाने का आसान तरीका
Aaloo Pyaaz Paratha: अगर आपके आलू-प्याज के पराठे बेलते वक्त फट जाते हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए है. मशहूर शेफ कुणाल कपूर ने पंजाबी स्टाइल आलू-प्याज पराठा बनाने का आसान तरीका बताया है, जिसमें स्टफिंग से लेकर सेंकने तक के खास टिप्स शामिल हैं.
स्टफिंग बनाने के साथ ही उसमें नमक ना डालें क्योंकि पानी छोड़ सकता है. (Photo: ITG)
Aaloo Pyaaz Paratha: भारतीय घरों में आज भी सुबह की शुरुआत अक्सर गरमा-गरम पराठों से होती है. नाश्ते में कभी आलू के, कभी प्याज के और कभी आलू-प्याज के मिक्स पराठे बनाए जाते हैं. इन पराठों की खुशबू ही ऐसी होती है कि नींद अपने आप खुल जाती है और पेट भी आसानी से भर जाता है. आलू और प्याज के पराठों का टेस्ट बेहतरीन होता है, लेकिन इन्हें बनाना कई लोगों को उतना ही मुश्किल लगता है. क्योंकि अगर आलू-प्याज की स्टफिंग अगर ढंग से भरें तो इन्हें बेलना मुश्किल हो जाता है और अगर ना भरें तो स्वाद नहीं आता है.
मशहूर शेफ कुणाल कपूर ने पंजाबी स्टाइल आलू-प्याज पराठे की रेसिपी शेयर की है, जो आपकी समस्या हल कर सकती है. खास बात ये है कि इसमें कुछ छोटे-छोटे टिप्स हैं, जो पराठे को और ज्यादा टेस्टी बना देते हैं. चलिए जानते हैं.
पराठे के लिए आटा कैसे गूंथें
शेफ कुणाल कहते हैं कि सबसे पहले आपको पराठे का आटा गूंथने की जरूरत है. उसके लिए आपको
गेहूं का आटा लेना है. चाहें तो गेहूं का आटा और मैदा बराबर मात्रा में ले सकते हैं.
इसमें स्वादानुसार नमक डालें और थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए टाइट आटा गूंथें.
शेफ कुणाल का कहना है कि स्टफ्ड पराठों के लिए आटा थोड़ा सख्त होना चाहिए.
आटा गूंथने के बाद उस पर हल्का सा तेल लगाएं और 10–15 मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि ऊपर से सूखे नहीं.
आलू-प्याज की टेस्टी स्टफिंग कैसे बनाएं
अब पराठे की स्टफिंग तैयार करनी होगी.