कोरोना वायरस की वैक्सीन लगने के बाद क्या करें, क्या ना करें

भारत में कोरोना वायरस के टीकाकरण का महा अभियान शुरू हो चुका है. कोरोना वायरस की वैक्सीन आने से महामारी के अंत की उम्मीद तो जगी है लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी सामान्य नहीं होने वाला है.

वैज्ञानिकों का कहना है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको मास्क लगाना होगा और तमाम एहतियात बरतने होंगे. इसके लिए वैज्ञानिकों ने कई वजहें बताई हैं. एक तो वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ पूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं है. अभी तक हमें ये नहीं मालूम है कि वैक्सीन लगवाने के बाद लोग संक्रमण फैला सकते हैं या नहीं. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी आगाह किया है कि जब तक एक बहुत बड़ी आबादी को वैक्सीन देकर सुरक्षित नहीं कर दिया जाता, तब तक कोरोना संक्रमण फैलता रहेगा. यानी हर्ड इम्यूनिटी बनने में लंबा वक्त लग सकता है.

Launch of the #LargestVaccineDrive. Let us defeat COVID-19. https://t.co/FE0TBn4P8I