Breakfast Mistakes: नाश्ते की ये 5 गलतियां आपको बना रही हैं मोटा और बिगाड़ रही हैं सेहत, डॉक्टर ने बताया खतरनाक

Breakfast Mistakes: ज्यादातर भारतीय नाश्ता करते समय कुछ गलतियां करते हैं, जो उनका मोटापा बढ़ाती हैं. इनकी वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. डॉ. सलीम जैदी ने इन्हें तुरंत छोड़ने की सलाह दी है.

भारतीयों में नाश्ते से जुड़ी कुछ आदतें बहुत खराब हैं. (Photo: ITG)

Breakfast Mistakes: सुबह का नाश्ता सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं होता, बल्कि यही तय करता है कि आप दिनभर कितना एक्टिव रहेंगे और आपका मेटाबॉलिज्म कितना सही तरह से काम करेगा. नाश्ते को पूरे दिन की सबसे जरूरी मील माना जाता है. सही नाश्ता दिनभर एनर्जी देता है, जबकि गलत आदतें धीरे-धीरे वजन बढ़ाने और सेहत बिगाड़ने का कारण बनती हैं. आजकल ज्यादातर लोग नाश्ते को हल्के में ले लेते हैं. कोई नाश्ता छोड़ देता है, तो कोई सिर्फ चाय या बिस्किट से दिन शुरू करता है. ये छोटी-छोटी गलतियां आगे चलकर गैस, थकान और वजन बढ़ने जैसी परेशानियां पैदा करती हैं.

आयुर्वेदिक और यूनानी एक्सपर्ट डॉ. सलीम जैदी के मुताबिक, भारतीयों में नाश्ते से जुड़ी कुछ आदतें बहुत आम हैं, लेकिन ये शरीर को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान करती हैं. इसलिए जरूरी है कि हम इन आदतों को समय रहते सुधारें. आइए जानते हैं नाश्ते से जुड़ी 5 बड़ी गलतियां, जिनसे आज ही बचना चाहिए.

1. खाली पेट चाय पीना
सुबह उठते ही ज्यादातर भारतीय बिना कुछ खाए पिए चाय पीते हैं. अगर आप भी उनमें शामिल हैं, जो सिर्फ चाय पीते हैं, तो पेट में एसिडिटी बढ़ सकती है, कोर्टिसोल (स्ट्रेस हार्मोन) का लेवल स्पाइक होगा और डिहाइड्रेशन हो सकता है. इसके अलावा भूख भी कम होगी, जिससे आपका ब्रेकफास्ट सही ढंग से नहीं होगा.

2. रोजाना पराठा खाना
भारतीय नाश्ते में लोग पराठा खाना पसंद करते हैं. लेकिन रोजाना पराठा खाने से कार्ब्स ज्यादा मिलता है और प्रोटीन कम मिलता है. इसे खाने से पेट भरा रहता है, लेकिन इंसुलिन स्पाइक होता है. इसके साथ ही दोपहर तक नींद आने लगती और भारीपन भी महसूस होता है.

3. इंस्टेंट ओट्स खाना
'हेल्दी' समझकर इंस्टेंट ओट्स लेना भी सही ऑप्शन नहीं है. इनमें फाइबर कम और प्रोसेसिंग ज्यादा होती है, जिससे ब्लड शुगर बढ़ सकता है और वेट लॉस मुश्किल हो जाएगा.

4. चाय-बिस्कुट या फ्रूट जूस
सुबह नाश्ते में अगर आप चाय-बिस्कुट या फ्रूट जूस लेते हैं, तो आपको ढेर सारा मैदा, शुगर और ट्रांस फैट्स मिलते हैं. इसके कारण इंसुलिन स्पाइक होगा और मोटापा बढ़ने का खतरा रहेगा.

5. नाश्ता न करना
डाइटिंग के चक्कर में अगर सुबह कुछ नहीं खाते हैं, तो भी ये आपकी सेहत के लिए सही नहीं है. इससे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है. इसके अलावा जंक फूड की क्रेविंग बढ़ेगी और दोपहर में ओवरईटिंग होने की संभावना ज्यादा होगी.

