Walnuts vs. Almonds: अखरोट या बादाम... रोजाना कौन सा 'सुपरफूड' खाना अधिक फायदेमंद?

बादाम विटामिन-E और फाइबर का पावरहाउस है, वहीं अखरोट ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होता है. बादाम और अखरोट में से रोजाना क्या खाना फायदेमंद है, इस बारे में आर्टिकल में जानेंगे.

अखरोट और बादाम दोनों सुपरफूड हैं. (Photo: Pixabay)
Walnuts vs. Almonds: हेल्थ पर ध्यान देने वाले लोग अक्सर ड्राई फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल करते हैं जिसमें मुख्यत: अखरोट और बादाम के फायदे अधिक गिनाए जाते हैं. वहीं जब बात हेल्दी स्नैकिंग और 'सुपरफूड्स' की आती है तो उसमें भी बादाम और अखरोट को सबसे ऊपर रखा जाता है. वैसे तो ये दोनों ड्राई फ्रूट्स काफी हेल्दी होते हैं लेकिन अक्सर लोग इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सुबह खाली पेट मुट्ठी भर बादाम चबाना बेहतर है या फिर 'दिमाग' जैसे दिखने वाले अखरोट.

एक्सपर्ट्स की मानें तो ये दोनों ही नट्स पोषक तत्वों का खजाना हैं लेकिन इनके फायदे आपके शरीर की जरूरतों के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं. तो आइए आज हम आपको दोनों के फायदों के बारे में बताते हैं जिनमें से आप देख सकते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए.

अखरोट और बादाम के न्यूट्रिशन

Healthline के मुताबिक, अखरोट और बादाम दोनों में कैलोरी अधिक होती है. 28 ग्राम अखरोट में 185 कैलोरी, 18.5 g फैट (ज्यादातर पॉलीअनसैचुरेटेड) और 4g प्रोटीन होता है. वहीं बादाम में 163 कैलोरी, 14.9g फैट, 6g प्रोटीन और ज्यादा फाइबर (3.5g) मिलता है.

बादाम में विटामिन E (7.7mg) और मैग्नीशियम (80mg) भी होता है जो स्किन और ब्लड प्रेशर के लिए जरूरी है. अखरोट पोटैशियम (195mg) और ओमेगा-3 से भरपूर होता है जो सूजन कम करता है. इसके अलावा दोनों ही ड्राई फ्रूट्स में आयरन, कैल्शियम पाया जाता है.

हार्ट हेल्थ में क्या फायदेमंद?

हार्ट की सेहत के लिए दोनों ही मददगार दिखाई देते हैं. Healthline के मुताबिक, अखरोट कोलेस्ट्रॉल कम कर हार्ट अटैक रिस्क घटाता है. Medical News Today बताता है कि रोज अखरोट खाने से LDL खराब कोलेस्ट्रॉल 10 प्रतिशत तक कम हो सकता है. बादाम मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स से आर्टरी क्लॉगिंग रोकते हैं.

Verywell Health के एक्सपर्ट्स कहते हैं, अगर BP कंट्रोल करना चाहते हैं तो बादाम खाएं और सूजन को कम करने के लिए अखरोट. स्टडीज दिखाती हैं कि नट्स डाइट से हार्ट डिजीज का जोखिम 40 प्रतिशत तक कम हो सकता है.

दिमाग और मोटापे में क्या फायदेमंद?

Healthline की रिसर्च से पता चलता है कि ब्रेन हेल्थ में अखरोट फायदेमंद साबित होता है. ये मेमोरी को बूस्ट करते हैं और अल्जाइमर रिस्क को कम करते हैं. वहीं बादाम विटामिन E से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रोकते हैं.

यदि बात वजन घटाने की आती है तो उसमें बादाम फायदेमंद साबित हो सकते हैं क्योंकि उनका हाई प्रोटीन-फाइबर आपको भूख नहीं लगने देता.

Medical News Today के अनुसार, बादाम खाने वाले लोगों का वजन 20 प्रतिशत तक कम होता है. अखरोट में कैलोरी अधिक होने के कारण उसे मॉडरेशन में खाना फायदेमंद माना जाता है. दोनों ही डायबिटीज में ब्लड शुगर स्टेबल रखते हैं.

रोज बादाम खाएं या अखरोट?

Healthline सजेस्ट करता है कि हार्ट-ब्रेन फोकस हो तो अखरोट, वेट लॉस-स्किन के लिए ड्राई फ्रूट खाना हो तो बादाम को डाइट में शामिल करें.

Verywell Health कहता है आप दोनों को मिक्स करके 1 मुट्ठी यानी करीब 28 ग्राम ड्राई फ्रूट खा सकते हैं. भारतीय डाइट में सुबह दूध के साथ परफेक्ट होते हैं इसलिए इन्हें सुबह खाने की कोशिश करें.

Disclaimer: यह आर्टिकल सामान्य जानकारी के लिए है. किसी भी स्वास्थ्य समस्या या डाइट में किसी भी बदलाव से पहले हमेशा अपने डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से सलाह जरूर लें.

