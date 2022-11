शराब से बनी कॉकटेल का नाम 'स्क्रू ड्राइवर' क्यों? जानिए किस वजह से इस ड्रिंक का पड़ा अजीबोगरीब नाम

स्क्रू ड्राइवर दुनिया भर में मशहूर एक अल्कॉहलिक ड्रिंक है. इसे बनाने में ऑरेंज जूस और वोदका का इस्तेमाल किया जाता है. अमेरिका, ब्रिटेन हो या भारत, दुनिया के अधिकतर देशों के बार और रेस्तरां में इसकी खूब डिमांड रहती है. दुनिया भर में कॉकटेल्स बनाने में जिन का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग वोदका से बनी ड्रिंक ही ज्यादा पसंद करते हैं. वोदका से बनने वाली कॉकटेल्स में यह सबसे मशहूर ड्रिंक्स में शुमार की जाती है. इसके प्रशंसक इसे Hard O.J. यानी हॉर्ड ऑरेंज जूस भी कहते हैं. इसके कई वैरिएशन और रेसिपी मौजूद हैं लेकिन मूल ऑरेंज जूस और वोदका ही है. हालांकि, एक सवाल यह उठता है कि इस एल्कॉहलिक ड्रिंक का स्क्रू ड्राइवर या पेचकस से क्या संबंध है, जिसकी वजह से इसे यह नाम मिला. दरअसल, इसके नाम की कहानी अमेरिका के इतिहास से जुड़ी हुई है.

पहला दावा तो ये है कि 1950 के दशक में फारस की खाड़ी स्थित तेल क्षेत्रों में काम करने वाले अमेरिकी कामगारों ने इसका ईजाद किया. कहते हैं लंबे काम के घंटों के दौरान वे अपने ऑरेंज जूस में चुपचाप वोदका मिला लेते थे. ऐसी जगहों पर चम्मच तो मिलेगी नहीं, इसलिए वे अपने स्क्रूड्राइवर के जरिए ही ऑरेंज जूस में वोदका को मिक्स करते थे. इस तरह से इस ड्रिंक को यह नाम मिल गया. इस ड्रिंक की शुरुआत की एक दूसरी कहानी होने का दावा किया जाता है. इसके मुताबिक, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी फौजियों और आम टेक्नीशियनों ने विदेशी धरती पर जंग के दौरान ऑरेंज जूस में मिलिट्री एथेनॉल या टर्किश वोदका को मिलाकर पीया. दावा है कि 'स्क्रू ड्राइवर' शब्द का पहला इस्तेमाल साल 1943 में एक अमेरिकी सैन्य अफसर ने ही किया. बाद में जब फौजी स्वदेस लौटे तो अपने साथ साथ इस एल्कॉहलिक ड्रिंक की रेसिपी भी साथ ले आए.

1949 में छपे टाइम मैगजीन एक संस्करण में भी स्क्रू ड्राइवर ड्रिंक का सबसे शुरुआती जिक्र होने का दावा किया जाता है. इसमें बताया गया है कि किस तरह इस्तांबुल के एक होटल में टर्किश इंटेलिजेंस के एजेंट्स, अमेरिकी इंजीनियरों और बालकन रिफ्यूजियों से घुलते-मिलते हैं और वोदका और ऑरेंज जूस के अमेरिकी मिश्रण स्क्रूड्राइवर का आनंद उठाते हैं. इसमें लिखा है, “In the dimly lighted bar of the sleek Park Hotel, Turkish intelligence agents mingle with American engineers and Balkan refugees, drinking the latest Yankee concoction of vodka and orange juice, called a ‘screwdriver.’”



(यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी देने के लिए है. इसका मकसद शराब पीने को बढ़ावा देना बिलकुल भी नहीं है. शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारिक है.)