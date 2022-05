गर्मी के मौसम में फायदेमंद है सत्तू का सेवन, जानें घर में Sattu बनाने की रेसिपी

Sattu Powder Recipe: आपने सत्तू का मीठा शरबत, नमकीन शरबत, पराठा खूब बनाकर खाया होगा. अगर आप सत्तू के शौकीन हैं तो इसे बाजार से लाने की बजाए घर में ही सत्तू बना लेना लाभदायक है. गर्मियों में लू से बचने के लिए सत्तू का सेवन करना फायदेमंद है. इससे शरीर को एनर्जी मिलती है, आइए जानते हैं घर में सत्तू कैसे तैयार करें.

Sattu Powder Recipe Ingredients: सामग्री

1 किलो चना दाल

आधा किलो गेहूं

200 ग्राम जौ

How To Make sattu Powder at home: घर में सत्तू पाउडर बनाने की आसान रेसिपी: