Curd Corn Sandwich: काफी फायदेमंद होता है मल्टीग्रेन ब्रेड से बना दही कॉर्न सेंडविच, जानें रसिपी

Multigrain Bread Special Sandwich: मल्टीग्रेन ब्रेड आम ब्रेड की तुलना में काफी फायदेमंद होती है. डायबिटीज के मरीजों के साथ-साथ अपना वजन घटा रहे लोगों के लिए ये ब्रेड खाना बेस्ट ऑप्शन है. इसके साथ, पेट को ठंडा रखने के लिए गर्मियों में दही का सेवन बेहद जरूरी है. तो क्यों न आज गर्मियों के हिसाब से इन दोनों को मिलाकर हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाया जाए.

Multigrain Curd Corn Sandwich recipe Ingredients: सामग्री

मल्टीग्रेन ब्रेड के 6 स्लाइस

एक बड़ा चम्मच हरा धनिया

एक हरी मिर्च

लहसुन की दो कलियां

एक छोटी कटोरी मूंगफली

एक छोटी कटोरी दही

एक छोटा कटोरी मक्खन

एक कप कॉर्न (उबला हुआ)

चीज की 3 स्लाइस

नमक स्वादानुसार

How To Make Healthy sandwich For Breakfast Sandwich: हेल्दी सेंडविच बनाने की विधि: