Sabji Premix: हर सब्जी बनेगी स्वादिष्ट, घर में तैयार करें ये स्पेशल मसाला, जानें परफेक्ट विधि

Sabji Premix: सब्जियां तैयार करने के लिए आप तरह-तरह के मसालों का इस्तेमाल करते होंगे. जैसे सांबर के लिए अलग मसाला, चिकन , छोले के लिए अलग मसाला है. आज हम आपके लिए किचन किंग मसाले की स्पेशल रेसिपी लेकर आए हैं आप जो भी सब्जी बनाएं बस इस मसाले को डाल दें, यकीनन आपकी हर सब्जी का स्वाद बेहतरीन हो जाएगा. सूखी से रसीली सब्जियों में इस मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए इस स्पेशल मसाले को बनाने की विधि जानते हैं.

Sabji Masala Ingredients: सब्जी मसाला की सामग्री:

काजू - 15-16

खरबूज के बीज 4 बड़े चम्मच

भुने चने 4-5 बड़े चम्मच

तेज पत्ता 2-3

हरी इलाइची 4-5

बड़ी इलायची 1

तारा फूल (चक्र फूल) 1

दालचीनी 1

काली मिर्च 15-20

लौंग 4-5

जीरा 1 टेबल स्पून

मिल्क पाउडर 1/2 कप

प्याज पाउडर 4 बड़े चम्मच

अदरक पाउडर 1.5 बड़ा चम्मच

लहसुन पाउडर 1 चम्मच से कम

टमाटर पाउडर 4-5 बड़े चम्मच

गरम मसाला पाउडर 2 बड़े चम्मच

हरी मिर्च पाउडर 1 बड़ा चम्मच

सूखी मेथी के पत्ते 2.5 बड़े चम्मच

धनिया पाउडर 4 बड़े चम्मच

हल्दी पाउडर 1/2 छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून

कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 बड़े चम्मच

काला नमक 1/2 टेबल स्पून

नमक 1 टेबल स्पून

चीनी पाउडर 1 बड़ा चम्मच .

How to make Sabji Masala at home: सब्जी मसाला बनाने की विधि:

सबसे पहले सभी सामग्री को इक्ट्ठा कर लेंगे. अब मसाला बनाने के लिए छोटे जार में काजू और खरबूजे के बीज को एक बाउल में निकाल लेंगे. अब जार में भुने चने का भी पाउडर तैयार करके एक अलग बाउल में निकाल लेंगे. अब इसी जार में गरम मसाला पीस लेंगे. इसके लिए आपको तेज पत्ता, इलायची, लौंग, बड़ी इलायची, चक्र फूल, दाल चीनी , काली मिर्च, लौंग और जीरा लेना है. इन सभी चीजों को मिक्सी जार में महीन पीस लेंगे और इसे एक अलग बाउल में निकाल कर रख लेंगे.

अब एक बड़ा बाउल लेंगे इसमें काजू पाउडर, मिल्क पाउडर, कसूरी मेथी, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, सादा नमक, चीनी पाउडर, प्याज का पाउडर, अदरक पाउडर, गार्लिक पाउडर, हरी मिर्च पाउडर, टमाटर पाउडर इन सभी मसालों को चला देंगे. फिर इसमें तैयार किया हुआ गरम मसाला पाउडर, भुने चने का पाउडर डालकर चम्मच की मदद से सभी मसालों को चला देंगे. अब इन मसालों को हम एक बार मिक्सी जार में भी पीस लेंगे. इससे सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, साथ ही इसका रंग भी अच्छा निकलकर आएगा.

इसके बाद एक पैन गैस पर चढ़ाएं और इस मसाले को लगातार चलाते हुए भून लें. 2 मिनट बाद आपका सब्जी का प्रीमिक्स बनकर तैयार है. अब किसी भी सब्जी को बनाने के लिए आप इस मसाले को डाल सकते हैं.