scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अनार खाते हैं? ये खबर पढ़े बिना अगला दाना मुंह में न डालें, पड़ जाएंगे लेने के देने! इन लोगों को खतरा

अनार को सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इसका सेवन नुकसानदायक भी हो सकता है. अगर आप दवाइयां लेते हैं, लो ब्लड प्रेशर है या सर्जरी होने वाली है, तो अनार खाने से पहले ये जानकारी जरूर जान लें.

Advertisement
X
अनार बेशक हेल्दी है, लेकिन ये हर किसी के लिए सही नहीं होता है. (Photo: ITG)
अनार बेशक हेल्दी है, लेकिन ये हर किसी के लिए सही नहीं होता है. (Photo: ITG)

अनार एक ऐसा फल है जिसे लगभग हर कोई खाना पसंद करता है. ये ना केवल खाने में स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है. अनार में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सिडेंट्स, विटामिंस और दिल को हेल्दी बनाए रखने वाले पोषक तत्व होते हैं. यही वजह है कि बड़े-बुज़ुर्ग अक्सर अनार खाने की सलाह देते हैं.

लेकिन हर हेल्दी चीज हर किसी के लिए सही हो, ऐसा जरूरी नहीं है. कुछ लोगों के लिए अनार खाना फायदेमंद की जगह नुकसानदायक हो सकता है. खासतौर पर अगर किसी को पहले से कोई बीमारी है या वो दवाइयां ले रहा है, तो अनार सावधानी से खाना चाहिए. आइए जानते हैं ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें अनार से दूरी बनाकर रखनी चाहिए.

जिन लोगों की सर्जरी होने वाली है
अगर आपकी कोई सर्जरी होने वाली है, तो अनार खाने से पहले सतर्क हो जाएं. डॉक्टरों के मुताबिक अनार कुछ दवाओं और एनेस्थीसिया के साथ रिएक्शन कर सकता है और खून जमने की प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकता है. इससे ऑपरेशन के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए ज्यादातर डॉक्टर सर्जरी से कम से कम दो हफ्ते पहले अनार न खाने की सलाह देते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

New Year 2026 Fashion
नए साल की पार्टी के लिए बेस्ट हैं ये विंटर फैशन टिप्स, दिखेंगी सबसे जुदा
Kidney damage symptoms
हाथ-पैर में ये बदलाव किडनी फेल होने का हैं संकेत, अनदेखी हो सकती है जानलेवा
Sweet Potato vs White Potato
Potato Vs Sweet Potato: वजन घटाने के लिए दोनों में से कौन-सा है ज्यादा बेहतर?
ग्लोइंग स्किन के लिए यामी गौतम चेहरे पर लगाती हैं हल्दी और मुल्तानी मिट्टी का पैक, जानें इसके फायदे (Photo- Pixabay & Instagram@/Yami Gautam)
बला की खूबसूरत यामी गौतम चेहरे पर लगाती हैं ये खास पैक, जानें बनाने का तरीका
harmful drinks for liver
क्या आप भी रोज पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, ये गलती Liver कर देगी पूरी तरह डैमेज
Advertisement

जो लोग कुछ खास दवाइयां लेते हैं
अगर आप ब्लड प्रेशर, दिल, ब्लड पतला करने या कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां लेते हैं, तो अनार खाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है. अनार शरीर में दवाओं को तोड़ने वाले लिवर एंजाइम्स पर असर डाल सकता है, जिससे दवा ज्यादा देर तक शरीर में बनी रहती है. इससे साइड इफेक्ट्स बढ़ने का खतरा रहता है.

जिनका ब्लड प्रेशर पहले से ही लो रहता है
अनार हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है, लेकिन जिन लोगों का ब्लड प्रेशर पहले से कम रहता है, उनके लिए ये परेशानी खड़ी कर सकता है. ज्यादा अनार खाने से चक्कर आना, कमजोरी, आंखों के आगे अंधेरा छाना या बेहोशी जैसी दिक्कत हो सकती है. ऐसे लोगों को अनार सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए.

जिन्हें रहती हैं पेट से जुड़ी समस्या रहती है
अनार में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, जो आमतौर पर डाइजेशन के लिए अच्छा होता है. लेकिन जिनका पेट बहुत सेंसिटिव है या जिन्हें IBS जैसी समस्या है, उन्हें अनार खाने से गैस, पेट दर्द या ऐंठन हो सकती है. कुछ लोगों को थोड़ी सी मात्रा में भी परेशानी महसूस हो जाती है.

जिन्हें अनार से एलर्जी है
कुछ लोगों को अनार से एलर्जी भी हो सकती है. ऐसे में अनार खाने के बाद खुजली, स्किन पर रैशेज, होंठ या गले में सूजन और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. अगर अनार खाने के बाद आपको जलन, खुजली या कोई भी असहज लक्षण महसूस हों, तो तुरंत इसे खाना बंद करें और डॉक्टर से कॉनटैक्ट करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement