स्किन के लिए बेहद फायदेमंद है नीम, जानें इसके फायदे

आयुर्वेद में नीम के कई फायदों के बारे में बताया गया है. नीम में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं. नीम हमारी सेहत के साथ ही स्किन हेल्थ के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. नीम में एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जिससे आप हेल्दी और ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं. नीम कीटाणुओं से लड़ने, सूजन कम करने और स्किन इंफेक्शन को कम करने में मदद करता है.

लोग नीम का इस्तेमाल मुंहासे, काले धब्बों, ड्राई स्किन और यहाँ तक कि रूसी जैसी समस्याओं के इलाज के लिए करते आए हैं. तेल, पाउडर या पेस्ट के रूप में, नीम आपकी रेगुलर स्किन केयर रूटीन का एक अच्छा और शक्तिशाली हिस्सा हो सकता है.

स्किन पर नीम का इस्तेमाल करने के फायदे

मुंहासे साफ करता है और फुंसियों को रोकता है: नीम के एंटी बैक्टीरियल गुण मुँहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ने, इंफ्लेमेशन को कम करने और भविष्य में मुंहासे होने से रोकने में मदद करते हैं.

एंटी-एजिंग: नीम के एंटीऑक्सीडेंट गुण फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं, फाइन लाइंस, झुर्रियों और उम्र के हिसाब से आने वाले धब्बों को कम करते हैं, स्किन को जवां और चमकदार बनाए रखते हैं और पर्यावरणीय स्ट्रेस और डैमेज से बचाते हैं.

एंटी-इंफ्लेमेटरी: नीम के एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण चिड़चिड़ी त्वचा को आराम पहुंचाते हैं, रेडनेस और इंफ्लेमेशन को कम करते हैं.

एंटीफंगल: नीम के एंटीफंगल गुण दाद और एथलीट फुट जैसे फंगल इंफेक्शन से लड़ते हैं, हेल्दी स्किन को बढ़ावा देते हैं और फंगल को बढ़ने से रोकते हैं.

काले घेरों और असमान रंगत को कम करता है: नीम के सुखदायक और एंटीऑक्सीडेंट गुण त्वचा की रंगत और काले घेरों को हल्का करने में मदद कर सकते हैं, जिससे त्वचा एक समान और तरोताजा दिखती है.

ऑयली स्किन के लिए फायदेमंद: नीम ऑयली, एक्ने वाली या सेंसिटिव स्किन के लिए विशेष रूप से असरदार है.यह स्किन की अंदर से सफाई करता है और स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है.

