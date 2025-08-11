scorecardresearch
 

Feedback

स्किन के लिए बेहद फायदेमंद है नीम, जानें इसके फायदे

नीम एक प्राकृतिक औषधि है जो स्किन के लिए कई तरह से फायदेमंद है. नीम का उपयोग तेल, पाउडर या पेस्ट के रूप में किया जा सकता है और यह आपकी रेगुलर स्किन केयर रूटीन का एक अच्छा और शक्तिशाली हिस्सा हो सकता है.

Advertisement
X
स्किन के लिए बेहद फायदेमंद है नीम, जानें इसके फायदे (photo: pixabay)
स्किन के लिए बेहद फायदेमंद है नीम, जानें इसके फायदे (photo: pixabay)

आयुर्वेद में नीम के कई फायदों के बारे में बताया गया है. नीम में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं. नीम हमारी सेहत के साथ ही स्किन हेल्थ के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. नीम में एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जिससे आप हेल्दी और ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं. नीम कीटाणुओं से लड़ने, सूजन कम करने और स्किन इंफेक्शन को कम करने में मदद करता है.

लोग नीम का इस्तेमाल मुंहासे, काले धब्बों, ड्राई स्किन और यहाँ तक कि रूसी जैसी समस्याओं के इलाज के लिए करते आए हैं. तेल, पाउडर या पेस्ट के रूप में, नीम आपकी रेगुलर स्किन केयर रूटीन का एक अच्छा और शक्तिशाली हिस्सा हो सकता है.

स्किन पर नीम का इस्तेमाल करने के फायदे

सम्बंधित ख़बरें

फिटनेस के दौरान न करें ये गलतियां
Hello Health: फिटनेस के चक्कर में न करें ये 3 गलतियां 
chia seeds benefits for skin
स्किन के लिए कैसे फायदेमंद होते हैं चिया सीड्स, फायदे जान आप भी शुरू कर देंगे खाना 
Doctor Holding brain
वैज्ञान‍िकों ने लैब में बनाया मिनी ब्रेन, इंसानी दिमाग की तरह करता है काम, ये होगा फायदा 
samantha prabhu diet and fitness lifestyle
Samantha Ruth Prabhu की फिटनेस डाइट, जानें... 
smoking increases the risk of slip disc in human body
Smoking से बढ़ा slip disc का खतरा, डॉक्टर बोले... 

मुंहासे साफ करता है और फुंसियों को रोकता है:   नीम के एंटी बैक्टीरियल गुण मुँहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ने, इंफ्लेमेशन को कम करने और भविष्य में मुंहासे होने से रोकने में मदद करते हैं.

एंटी-एजिंग: नीम के एंटीऑक्सीडेंट गुण फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं, फाइन लाइंस, झुर्रियों और उम्र के हिसाब से आने वाले धब्बों को कम करते हैं, स्किन को जवां और चमकदार बनाए रखते हैं और पर्यावरणीय स्ट्रेस और डैमेज से बचाते हैं.

एंटी-इंफ्लेमेटरी: नीम के एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण चिड़चिड़ी त्वचा को आराम पहुंचाते हैं, रेडनेस और इंफ्लेमेशन को कम करते हैं.

एंटीफंगल: नीम के एंटीफंगल गुण दाद और एथलीट फुट जैसे फंगल इंफेक्शन से लड़ते हैं, हेल्दी स्किन को बढ़ावा देते हैं और फंगल को बढ़ने से रोकते हैं.

काले घेरों और असमान रंगत को कम करता है: नीम के सुखदायक और एंटीऑक्सीडेंट गुण त्वचा की रंगत और काले घेरों को हल्का करने में मदद कर सकते हैं, जिससे त्वचा एक समान और तरोताजा दिखती है.

Advertisement

ऑयली स्किन के लिए फायदेमंद: नीम ऑयली, एक्ने वाली या सेंसिटिव स्किन के लिए विशेष रूप से असरदार है.यह स्किन की अंदर से सफाई करता है और स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement