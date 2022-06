Momos Recipe: बिना स्टीमर के ऐसे बनाएं स्वादिष्ट चाइनीज स्टाइल मोमोज

Momos Without Steamer: रोज शाम गरमागरम मोमोज खाने का मन करता है, लेकिन जब आप इन्हें घर में बनाने का सोचते हैं तो याद आता है कि घर में स्टीमर तो है ही नहीं, ऐसे में अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. हम आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जिसे फॉलो कर आप बिना स्टीमर के ही स्वादिष्ट मोमोस बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं.

Momos Ingredients: सामग्री

लोई बनाने के लिए

3 कप मैदा

नमक

1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर

भरावन के लिए

मोमोज का मसाला तैयार करने के लिए आप सोयाबीन, पत्ता गोभी, चिकन, पनीर जो चाहें वो ले सकते हैं. इस रेसिपी में हम वेज मोमज तैयार कर रहे हैं.

2 कप गाजर

2 कप़पत्तागोभी

1 कप प्याज़

1/4 चम्मच सिरका

1 चम्मच तेल

1 चम्मच सोया सॉस

1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर

1/2 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन

स्वादअनुसार नमक



How To Make Steam Momos at Home: स्टीम मोमज बनाने की विधि: