Cake Recipe: घर पर बनाना चाहते हैं बाजार जैसा टेस्टी चॉकलेट केक? नोट करें ये टिप्स

Chocolate Cake Recipe: अगर आप भी घर पर केक बनाने का सोच रहे हैं और आपके पास ओवन नहीं है तो अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं. आज हम आपको सबका पसंदीदा चॉकलेट केक बनाना सिखा रहे हैं. जिसके लिए आपको ना किसी स्पेशल सामग्री की जरूरत पड़ेगी ना ही ओवन की. इस रेसिपी से आप बाजार जैसा परफेक्ट सॉफ्ट चॉकलेट केक बना पाएंगे.

Chocolate Cake Ingredients: सामग्री-

1 चम्मच बटर ग्रीस करने के लिए

250 बिस्किट (अपनी पसंद के)

1 बटर पेपर

2 चम्मच कोको पाउडर

2 कप दूध

1 चम्मच बटर

1 ईनो का पैकेट

2 पौकेट डेरी मिल्क चॉकलेट के टुकड़े

How to make Chocolate Cake without oven: बिना ओवन के घर में चॉकलेट केक बनाने की विधि

सबसे पहले एक स्टील के गोल भगोने को घोकर अच्छी तरह सुखा लें. फिर बटर लगाकर चारों तरफ से ग्रीस कर लें. तेल लगाने के बाद इसमें एक बटर पेपर लगा दें. (बटर पेपर आपको स्टेशनरी पर आसानी से मिल जाएगा.) अब दूसरी तरफ एक बड़ा एल्यूमिनियम का भगोने लें उसके अंदर एक स्टैंड रख दें. अगर आपके पास केक बेक करने वाला स्टैंड नहीं है तो गैस चूल्हें का स्टैंड भी रख सकते हैं.

भगोने में स्टैंड लगाने के बाद इसे ढककर 10 मिनट के लिए गर्म कर लेंगे. इतने में हम केक का बैटर बनाना शुरू करेंगे. इसके लिए हमें 250 ग्राम बिस्किट लेने हैं. एक बाउल में चॉकलेट के कोई भी बिस्किट और 1 पारले जी छोटा वाला पैकेट ले लीजिए. सभी को टुकड़ों में काटकर एक बाउल में निकाल लीजिए. अब सभी बिस्किट को मिक्सी जार में डालकर चूरा बना लेंगे ऊपर से 1 चम्मच कोको पाउडर की भी डाल दें. अब इस पाउडर में 1 कप दूध और 1 चम्मच बटर डाल देंगें. दूध डासते हुए ना ज्यादा पतला ना ज्यादा गाढ़ा बैटर तैयार कर लें.

अब बैटर में 1 पैकेट में ईनो और 4 चम्मच दूध डालकर फेंट देंगे. अब तुरंत इस मिश्रण को ग्रीस किए हुए बाउल में डाल देंगे. इब इस बाउल को गैस पर प्रीहीट हो रहे भगोने के ऊपर रख देंगे. इसे आपको 20 मिनट तक रखना है. बीच में ढक्कन खोलकर ना देंखें. 20 मिनट बाद इसे टूथपिक डालकर देख लें. अगर वह आसानी से अंदर चली जाए तो मतलब वह बेक हो चुका है नहीं तो 5 मिनट और गैस पर रख दीजिए. इस पूरे प्रोसेस में आपको फ्लेम को लो पर ही रखना है.

अब हम केक को बर्तन में से निकालना शुरू करेंगे यानि इसे डिमोल्ड करेंगे. पहले पतीले में ही ढक्कन खोलकर इसे ठंडा कर लेंगे. इसके बाद प्लेट में उल्टा करके केक बाहर निकाल लेंगे. अब हम इसे डेकोरेट करना शुरू करेंगे. इसके लिए आप डॉक चॉकलेट पिघलाकर या कोको पाउडर और डेरी मिक्ल का घोल तैयार करेंगे.

एक बाउल में चॉकलेट के टुकड़े डालें और एक पर दूध डालकर गैस पर चढ़ाएंगे. लो फ्लेम पर चलाते हुए घोल तैयार कर लेंगे. अब इसे केक के ऊपर फैला देंगे. धीरे-धीरे स्पंज चॉकलेट को अब्सॉर्ब कर लेगा. अब 20 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे. अब फिर से तैयार किया हुआ चॉकलेट सिरक इसपर फैला देंगे. ऊपर से जैम, चॉकलेट पाउडर या ड्राई फ्रूट्स से सजा लेंगे. आपका होम मेड केक बनकर तैयार है.