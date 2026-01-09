scorecardresearch
 
Kadaknath egg Protein: कड़कनाथ के अंडे में कितना प्रोटीन होता है? Egg Lovers खाने से पहले जान लें

कड़कनाथ (Kadaknath) भारत के मध्य प्रदेश के झाबुआ क्षेत्र की एक देसी मुर्गा नस्ल है. इस मुर्गे का रंग गहरा काला होता है. इसके अंडे में प्रोटीन कितना होता है, इस बारे में आर्टिकल में विस्तार से जानेंगे.

कड़कनाथ के अंडे में 40 प्रतिशत अधिक प्रोटीन होता है. (Photo: Pixabay)
जिम जाने वाले हों, वजन घटा रहे हों, मसल्स गेन कर रहे हों या फिर स्वस्थ रहना चाहते हों, हर किसी को डेली लाइफ में भी प्रोटीन लेना काफी जरूरी पोषक तत्व बन गया है. मार्केट में अलग-अलग तरह के अंडे आते हैं जो अलग-अलग न्यूट्रिशन का दावा करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं मार्केट में मुर्गे की एक खास किस्म भी है जिसे कड़कनाथ नाम से जानते हैं. ये मध्य प्रदेश के झाबुआ क्षेत्र की एक देसी नस्ल है. इसके चिकन और अंडे में हाई प्रोटीन, लो फैट और जरूरी अमीनो एसिड्स समेत सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि कड़कनाथ के अंडे की न्यूट्रिशन प्रोफाइल कैसी होती है.

कड़कनाथ के बारे में ये भी जानें

डिजिटल डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी का रिकॉर्ड रखने वाली वेबसाइट Scribd.com के मुताबिक, कड़कनाथ अंडे और चिकन में सामान्य अंडों और चिकन की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत अधिक प्रोटीन पाया जाता है. ये दोनों प्रोटीन का अच्छा सोर्स हैं और इनमें कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट भी न के बराबर होता है. कड़कनाथ में फैट की मात्रा सामान्य पोल्ट्री की तुलना में 97 प्रतिशत तक कम होती है, जिससे यह एक तरह से सुपरफूड बन जाता है.

कड़कनाथ मुर्गे में सामान्य ब्रॉयलर मुर्गे की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत अधिक प्रोटीन होता है, जबकि ब्रॉयलर मुर्गे में आमतौर पर लगभग 18 प्रतिशत प्रोटीन होता है. इसके अलावा, कड़कनाथ मुर्गे में 11 अमीनो एसिड की मात्रा अधिक होती है, जबकि ब्रॉयलर मुर्गे में केवल 3 अमीनो एसिड की मात्रा अधिक होती है.

विटामिन B6 से भरपूर होने के कारण कड़कनाथ हार्ट डिजीज को रोकने में भी अहम भूमिका निभाता है. सामान्य पोल्ट्री की तुलना में कड़कनाथ की एक बड़ी खासियत यह है कि इसमें सैचुरेटेड फैट लगभग न के बराबर होता है जिसे कई रिसर्चों में गंभीर हृदय रोगों से सीधे तौर पर जोड़ा गया है.

कड़कनाथ में ओमेगा-3 और ओमेगा-6 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन के लिए काफी फायदेमंद माने जाते हैं.

कड़कनाथ के 1 अंडे में न्यूट्रिशन

ये अंडे सामान्य मुर्गी के अंडों से अलग होते हैं. ये अंडे भी हल्के गुलाबी रंग के साथ भूरे रंग के होते हैं और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. कड़कनाथ के 100 ग्राम अंडे में 11.67 ग्राम प्रोटीन होता है वहीं, एक सामान्य मुर्गी के अंडे में आमतौर पर उसके साइज के आधार पर 6-7 ग्राम प्रोटीन होता है.

प्रति अंडे के हिसाब से इनका 1 अंडा 6-15 ग्राम प्रोटीन देता हैं जो साइज (लगभग 35-60 ग्राम प्रति अंडा) पर निर्भर करता है, और प्रोटीन डेंसिटी और न्यूट्रिएंट क्वालिटी के मामले में रेगुलर अंडों से बेहतर होते हैं.

कैलोरी की बात करें तो 1 सामान्य साइज के अंडे में करीब 108 से 145 तक कैलोरी होती है. फैट 1 से 11 ग्राम, कोलेस्ट्रॉल 180 मिग्रा होता है.

बुजुर्गों के लिए भी फायदेमंद

जैसे-जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, उसके शरीर की कई सारी क्रियाएं धीमी और कमजोर होने लगती हैं. इनमें सबसे महत्वपूर्ण है इम्यून सिस्टम. बढ़ती उम्र में स्वस्थ रहना और बीमारियों से दूर रहना जरूरी है. कड़कनाथ के अंडे इसमें मदद करता है और शरीर की इन क्रियाओं को धीमी होने से रोकते हैं.

कड़कनाथ में मौजूद हीम आयरन (Heme Iron) होता है जो आयरन का ऐसा रूप है जिसे शरीर आसानी से पहचान लेता है और जल्दी अवशोषित कर लेता है. बढ़ती उम्र में आयरन की कमी एक आम समस्या होती है लेकिन यदि सही डाइट रखी जाए और कड़कनाथ जैसे पावरफूड को भोजन में शामिल किया जाए, तो इसे रोका जा सकता है.

