अंडे नहीं खाते? पिएं ये 5 हाई-प्रोटीन ड्रिंक्स, मसल्स और हड्डियां रहेंगी 'लोहे' सी मजबूत, भरपूर मिलेगा Protein

क्या आप जानते हैं कि प्रोटीन सिर्फ मसल्स बढ़ाने के लिए ही नहीं बल्कि शरीर सही ढंग से काम करे इसके लिए भी बहुत जरूरी है? ये शरीर में नए सेल्स को बनाने, पुराने सेल्स को रिपेयर करने और शरीर को मजबूत बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है. ऐसे में डॉक्टर्स से लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स तक लोगों को डाइट में प्रोटीन शामिल करने की सलाह देते हैं. ऐसा करने के लिए आमतौर पर लोग अंडा, चिकन, मछली, पनीर या टोफू खाते हैं, लेकिन हर कोई अंडा खाना पसंद नहीं करता या बहुत से लोगों को रोज वही चीजें खाना बोरिंग लग सकता है.

अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, जो ये है कि कुछ ऐसी हेल्दी और आसान ड्रिंक्स भी हैं, जो आपको अंडे जितना या उससे भी ज्यादा प्रोटीन दे सकती हैं. ये ड्रिंक्स न सिर्फ शरीर को ताकत देती हैं, बल्कि आपके रोजाना के खाने में भी आसानी से फिट हो जाती हैं. बता दें, एक अंडा खाने से आपको 6 ग्राम प्रोटीन होता है. अगर आप अंडा नहीं खाते या अपनी डाइट में कुछ नया और मजेदार जोड़ना चाहते हैं, तो ये प्रोटीन से भरपूर ड्रिंक्स आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हैं.



1. गाय का दूध

गाय का दूध प्रोटीन का आसान और सस्ता सोर्स है. जहां एक अंडे में करीब 6 ग्राम प्रोटीन होता है, वहीं 1 कप गाय के दूध में लगभग 8 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है. इसके अलावा दूध में कैल्शियम और विटामिन डी भी होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है. रोज दूध पीने से हड्डियां और दांत दोनों मजबूत रहते हैं.

2. फोर्टिफाइड सोया मिल्क

जो लोग दूध नहीं पीते और अंडा भी नहीं खाते, उनके लिए फोर्टिफाइड सोया मिल्क शानदार ऑप्शन है. 1 कप सोया मिल्क में करीब 6.3 ग्राम प्रोटीन होता है, यानी लगभग अंडे जितना. इसमें कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन ए भी मिलाया जाता है. वेजिटेरियंस के लिए ये प्रोटीन का बढ़िया सोर्स माना जाता है.

3. केफिर मिल्क

केफिर एक प्रोबायोटिक ड्रिंक है, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है. 1 कप केफिर मिल्क में करीब 8.8 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है. इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स पेट के अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाते हैं, जिससे डाइजेशन सुधरता है, स्ट्रेस कम होता है और दिल की सेहत भी बेहतर रहती है.

4. बोन ब्रोथ

बोन ब्रोथ का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. बोन ब्रोथ यानी हड्डियों से बना शोरबा, जो एशियाई देशों में काफी पॉपुलर है. इसे चिकन, बीफ, मछली या पोर्क की हड्डियों से बनाया जाता है. 1 कप चिकन बोन ब्रोथ में करीब 9 ग्राम प्रोटीन होता है. ये ड्रिंक जोड़ों, हड्डियों और मसल्स के लिए खास तौर पर फायदेमंद मानी जाती है.

5. हाई-प्रोटीन स्मूदी

अगर आपको कुछ टेस्टी और हेल्दी चाहिए, तो हाई-प्रोटीन स्मूदी बेस्ट ऑप्शन है. आप गाय का दूध, सोया दूध या केफिर लेकर उसमें दही, मूंगफली का मक्खन या प्रोटीन पाउडर मिला सकते हैं. इससे स्मूदी में प्रोटीन की मात्रा और भी बढ़ जाती है और यह पेट भी देर तक भरा रखती है.

