Gluten Free High Protein Roti: बिना गेहूं के आटे के बनाएं सॉफ्ट ग्लूटेन फ्री रोटी, वेट लॉस-डायबिटीज में है 'रामबाण'

Gluten Free High Protein Roti: बिगड़ते खान-पान के बीच आज के समय में अपने आपको फिट रखना काफी बड़ी चुनौती है. फिटनेस के शौकीन और वजन घटाने वाले लोग अक्सर हेल्दी रोटी के ऑपशंस तलाशते रहते हैं. कई लोग ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो करते हैं और ऐसी रोटी की तलाश करते हैं कि वो ग्लूटेन से बच सकें. हाल ही में शो 'Master Chef' की विनर रह चुकीं पंकज भदौरिया ने ग्लूटेन फ्री रोटी बनाने की विधि बताई है. इस रोटी को बनाने में गेहूं के आटे का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि ओट्स के आटे का इस्तेमाल हुआ है. उन्होंने एक खास ट्रिक भी बताई है जिससे आपकी रोटी सॉफ्ट और फूली हुई बनेंगी.

क्यों खास है ओट्स की रोटी?

ओट्स एक ऐसा अनाज है जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का बेहतरीन सोर्स माना जाता है. ओट्स की रोटी में ग्लूटेन नहीं होता इसलिए यह उन लोगों के लिए वरदान है जिन्हें सीलिएक डिजीज या ग्लूटेन एलर्जी है. इसके अलावा इसमें मौजूद हाई प्रोटीन आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है जिससे आप बार-बार अनहेल्दी स्नैकिंग से बच जाते हैं.

फिटनेस एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो लोग वेट लॉस जर्नी पर हैं उन्हें अपने डिनर या लंच में गेहूं की जगह ओट्स की रोटी को जगह देनी चाहिए.

ओट्स की रोटी बनाने के लिए क्या सामग्री

हाई-प्रोटीन रोटी बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं है. इसके लिए आपको 1 से 2 कप (रोल्ड ओट्स या इंस्टेंट ओट्स), 1 कप गर्म पानी, आधा स्पून घी और स्वादानुसार नमक चाहिए.

ओट्स की सॉफ्ट रोटी बनाने की विधि

ओट्स को मिक्सर ग्राइंडर में डालें और बारीक पीस लें लेकिन ध्यान रखें कि आटा बिल्कुल बारीक नहीं होना चाहिए. पीसने के बाद उसे छलनी से छान लें ताकि आपको बारीक आटा मिल सके जिससे रोटी बेलने में आसानी होती है.

ओट्स में ग्लूटेन नहीं होता इसलिए उसे गूंथने में मुश्किल होती है इसलिए उसे बांधने के लिए 'हॉट वाटर ट्रिक' का इस्तेमाल करें. पानी में हल्का सा नमक डालें और फिर थोड़ा सा घी डालें. इस पानी में आटे को डालें और अच्छी तरह से मिलाएं.

दरअसल, गर्म पानी ओट्स के स्टार्च को जिलेटिनाइज (Gelatinize) कर देता है जिससे आटा आपस में चिपकने लगता है. जब आटे को अच्छी तरह से गूंथ लें तो उसे 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें और फिर एक डो तैयार कर लें.

ओट्स की रोटी बेलने का तरीका

ओट्स की रोटी बेलना थोड़ा मुश्किल होता है इसके लिए आप बटर पेपर का इस्तेमाल करें. आप लोई को बटर पेपर के बीच में रखकर बेल सकते हैं या फिर किसी प्लेट से रखकर उसे दबाएं ताकि रोटी जैसे आकार में आ जाए. इससे रोटी टूटेगी नहीं और पूरी तरह गोल बनेगी.

ओट्स की रोटी सेंकने की विधि

तवे को धीमी आंच पर गर्म करें और रोटी को सावधानी से पर तवे पर डालें. जब एक तरफ से हल्का सिकने लगे तो उसे पलट दें और कपड़े या चिपटे की मदद से दबाकर सेक लें. आपको गेहूं की रोटी की तरह सॉफ्ट और फूली हुई रोटी मिलेगी.

