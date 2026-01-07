scorecardresearch
 
Foods Not To Eat With Chai: दिन में 2-3 बार चाय पीने वाले सावधान! ये 4 चीजें साथ में खाईं तो सेहत बिगड़ना तय

Foods Not To Eat With Chai: चाय के साथ गलत चीजें खाना आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. जानिए किन फूड कॉम्बिनेशंस से गैस, एसिडिटी और आयरन की कमी हो सकती है.

चाय के साथ कुछ फूड्स खाना आपकी हेल्थ के लिए बुरा साबित हो सकता है. (Photo: ITG)
Foods Not To Eat With Chai: सुबह की शुरुआत करनी हो या फिर शाम की थकान उतारनी हो, ज्यादातर लोग इसके लिए चाय पीते हैं. भारतीय लोगों को चाय के बिना दिन अधूरा सा लगता है. कोई आदतन चाय पीता है, तो कोई नींद भगाने या खुद को रिफ्रेश करने के लिए इस गरमा-गरम ड्रिंक का मजा लेता है. चाय खाली पीना नुकसानदेह होता है ऐसे में लोग इसके साथ बहुत सी चीजें खाते हैं. लेकिन लोग इस बात पर ध्यान देना भूल जाते हैं कि वो चाय के साथ क्या खा रहे हैं.

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, चाय के साथ सबकुछ खाना भी फायदेमंद नहीं होता है. चाय के साथ कुछ गलत फूड कॉम्बिनेशंस खाने से गैस, एसिडिटी, अपच और पोषण की कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. चाय में मौजूद कैफीन और टैनिन कुछ पोषक तत्वों के अब्सॉर्पशन को कम कर देते हैं, जिससे शरीर को पूरा फायदा नहीं मिल पाता. इसलिए चाय पीते समय सिर्फ स्वाद नहीं, सेहत का भी ध्यान रखना जरूरी है, ताकि चाय नुकसान नहीं बल्कि सुकून और फायदा दे.

चाय के साथ तली-भुनी चीजें
चाय के साथ समोसा, पकौड़ा या ब्रेड पकौड़ा खाना बहुत लोगों को पसंद होता है. लेकिन ये आदत पेट के लिए ठीक नहीं है. चाय में मौजूद टैनिन जब तली-भुनी चीजों के तेल से मिलता है, तो गैस, पेट फूलना और एसिडिटी की समस्या हो सकती है. इसके अलावा इससे शरीर में आयरन भी ठीक से नहीं पहुंच पाता.

आयरन से भरपूर चीजों के साथ ना पिएं चाय 
डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आयरन से भरपूर फूड्स के साथ चाय या कॉफी नहीं पीनी चाहिए. चाय में मौजूद ऑक्सलेट आयरन को शरीर में अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं होने देता. इससे समय के साथ आयरन की कमी हो सकती है. ऐसे में पालक, हरी सब्जियां और नट्स खाने के कम से कम एक घंटे बाद चाय पीनी चाहिए.

दही और चाय साथ में नहीं 
कई लोग चाय के साथ दही या दही से बनी चीजें खा लेते हैं, लेकिन ये आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है. चाय शरीर में गर्माहट पैदा करती है, जबकि दही ठंडा असर करता है. दोनों की तासीर अलग होने की वजह से पेट में जलन और सूजन हो सकती है.

चाय के साथ बिस्किट 
चाय के साथ बिस्किट खाना बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन बता दें ये सही नहीं है. बिस्किट में मैदा, चीनी और अनहेल्दी फैट ज्यादा होता है. चाय के साथ इन्हें खाने से ब्लड शुगर अचानक बढ़ सकती है. डायबिटीज के मरीजों के लिए ये आदत और भी खतरनाक हो सकती है.

