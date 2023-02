Cheese, चीनी, नान... कहीं वेज समझकर नॉनवेज फूड आइटम तो नहीं खा रहे आप?

Are You Really a Vegetarian: जो लोग नॉनवेज नहीं खाते वो इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि कहीं उनकी डिश में गलती से भी ऐसी कोई चीज़ ना आ जाए, जो नॉनवेज हो. लेकिन कई डिश ऐसी होती हैं जिन्हें समझते तो वेज हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ नॉन-वेज होता है. आप कैसे इन्हें पहचान सकते हैं, जानिए...

veg food that are actually non-veg