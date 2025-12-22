अंडे की जर्दी खाना चाहिए या नहीं, डॉ. पाल मणिकम ने बताया सच

अंडे को सुपरफूड कहा जाता है क्योंकि वो विटामिन, मिनरल्स से भरपूर होता है. 1 नॉर्मल साइज के अंडे में करीब 6-7 ग्राम प्रोटीन होता है. 3-4 ग्राम पीले हिस्से में और 3 ग्राम अंडे की सफेदी में प्रोटीन होता है. अंडे का पीला हिस्सा यानी योक हमेशा से ही बहस का मुद्दा रहा है. एक तबका कहता है कि अंडे का पीला हिस्सा नहीं खाना चाहिए तो दूसरा तबका कहता है कि उसे खाना चाहिए. कभी अंडे के पीले हिस्से को कोलेस्ट्रॉल के लिए जिम्मेदार माना जाता है तो कभी ब्रेन के लिए जरूरी. ऐसे में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. पाल मणिकम ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर इस बारे में बताया है.



क्या कहते हैं डॉ. पाल?

और पढ़ें

डॉ. पाल ने साइंटिफिक तरीके से अंडे की जर्दी के बारे में मिथक तोड़ते हुए बताया है कि अधिकतर लोग रोजाना दिन में 1 पूरा अंडा जर्दी समेत खा सकते हैं वो भी बिना किसी नुकसान के. एग योक में कोलीन नामक पोषक तत्व होता है जो दिमाग के अच्छे फंक्शन के लिए जरूरी है. वहीं कॉलेस्ट्रॉल के डर के बीच डॉक्टर ने फिर याद दिलाया कि एग योक दुश्मन नहीं बल्कि न्यूट्रिशन का पॉवरहाउस है.'

अंडे की जर्दी के न्यूट्रिशन

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अंडे की जर्दी में विटामिन A, D, E और कोलीन होते हैं जो आंख, हड्डियों और न्यूरोलॉजिकल हेल्थ के लिए जरूरी हैं. लेटेस्ट रिसर्च बताती हैं कि डाइट्री कोलेस्ट्रॉल ब्लड कोलेस्ट्रॉल पर कम असर डालता है. वहीं लिवर खुद 80% कोलेस्ट्रॉल बनाता है. हार्ट मरीजों के लिए भी 1-2 योक सुरक्षित हो सकते हैं लेकिन उनमें सैचुरेटेड फैट कम होना चाहिए.

Advertisement

क्या कहती हैं रिसर्च?

BMJ में पब्लिश हुई स्टडी के मुताबिक, अंडे की जर्दी पर रिसर्च कुल मिलाकर यही दिखाती है कि मॉडरेट मात्रा में अंडे का पीला भाग अधिकतर लोगों के लिए सुरक्षित है लेकिन बहुत अधिक मात्रा में खाने पर थोड़ा रिस्क बढ़ सकता है.

​

US और इंटरनेशनल डेटा पर हुई स्टडीज और मेटा-एनालिसिस में पाया गया कि दिन में लगभग 1 अंडा खाने से ज्यादातर लोगों में हार्ट अटैक या स्ट्रोक का रिस्क नहीं बढ़ता.

​

साइंस डायरेक्ट के एनालिसिस में साफ हुआ कि सैचुरेटेड फैट (घी, मक्खन, प्रोसेस्ड मीट आदि) LDL बढ़ाने में डाइट्री कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा जिम्मेदार है. कुछ कंट्रोल्ड ट्रायल्स में लो-सैचुरेटेड फैट डाइट के साथ रोज 2 अंडे देने पर भी LDL में खास खराब बदलाव नहीं दिखा था.

2022 के सिस्टेमेटिक रिव्यू व मेटा-एनालिसिस में पाया गया कि बहुत अधिक अंडे और डाइट्री कोलेस्ट्रॉल (लगभग 0.5 अंडे/दिन से ऊपर, या 250–300 mg कोलेस्ट्रॉल/दिन से ज्यादा) लेने पर कुल मृत्यु, दिल की बीमारी और कैंसर से मौत का रिस्क थोड़ा बढ़ा हुआ दिखा, लेकिन जोखिम कम था.

अमेरिकन और इंटरनेशनल गाइडलाइंस ने पुरानी 300 mg कोलेस्ट्रॉल/दिन की सख्त लिमिट हटा दी है और कहा है कि हेल्दी डाइट में दिन का लगभग 1 अंडा शामिल किया जा सकता है, बस कुल सैचुरेटेड फैट और बाकी कोलेस्ट्रॉल सोर्स पर नजर रखें.

---- समाप्त ----