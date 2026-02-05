तवे से चिपककर टूट जाता है डोसा? आजमाएं ये 5 रुपये वाला देसी जुगाड़, रेस्टोरेंट जैसा बनेगा क्रिस्पी!

Dosa Making Tips: डोसा एक ऐसी डिश है जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. लेकिन घर पर डोसा बनाना किसी चुनौती से कम नहीं होता. अक्सर सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब डोसा तवे पर चिपक जाता है और उसे छुड़ाते वक्त वह टूट जाता है. अगर आप भी इस दिक्कत से परेशान हैं और आपका डोसा रेस्टोरेंट जैसा क्रिस्पी और पतला नहीं बन पा रहा, तो हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स और देसी जुगाड़ बता रहे हैं जिससे आप लोहे के साधारण तवे को भी नॉन-स्टिक बना सकते हैं. आइए जानते हैं वो आसान तरीके...

तवे पर प्याज लगाएं

अक्सर लोग सीधे गरम तवे पर बैटर डाल देते हैं जो सबसे बड़ी गलती है. डोसा चिपके नहीं, इसके लिए सबसे पुराना और कारगर नुस्खा है प्याज का इस्तेमाल. तवा गरम करें और उस पर तेल की कुछ बूंदें डालें. अब एक प्याज को बीच से काटें और कांटे वाले चम्मच (Fork) में फंसाकर गर्म तवे पर अच्छी तरह रगड़ दें.



प्याज का रस तवे पर एक प्राकृतिक नॉन-स्टिक परत बना देता है जिससे बैटर चिपकता नहीं है और डोसा आसानी से बाहर आ जाता है.

नमक और तेल का मिश्रण

अगर आपका तवा बहुत ज्यादा पुराना है और डोसा बार-बार जल रहा है तो नमक का नुस्खा आजमाएं. तवे को हल्का गरम करें और उस पर थोड़ा सा नमक छिड़क दें. अब एक सूती कपड़े से उस नमक को रगड़ते हुए साफ कर दें. इसके बाद थोड़ा सा तेल लगाकर तवे को पोंछ लें.



यह प्रोसेस तवे की खुरदरी सतह को चिकना कर देती है. याद रखें, डोसा डालने से पहले तवे का तापमान सही होना बहुत जरूरी है.

पानी के छीटें क्यों हैं जरूरी?

आपने अक्सर डोसे वाले को तवे पर पानी छिड़कते देखा होगा. इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है. डोसा बैटर डालने से पहले तवे का तापमान बहुत अधिक होता है. जैसे ही आप पानी के छीटें मारते हैं, तवे का तापमान अचानक गिर जाता है जिससे बैटर को फैलने के लिए सही सतह मिलती है.



पानी छिड़कने के बाद तुरंत उसे कपड़े से पोंछें और फिर बैटर फैलाएं. इससे डोसा केवल चिपकेगा ही नहीं, बल्कि वह एकदम कुरकुरा भी बनेगा.

इन छोटी बातों का भी रखें ख्याल

डोसा फैलाते समय आंच धीमी रखें और फैलाने के बाद उसे मीडियम से हाई फ्लेम पर पकाएं.

डोसे के किनारों पर थोड़ा सा तेल या मक्खन जरूर डालें ताकि वह खुद-ब-खुद सतह छोड़ दे.

अगर आप नॉन-स्टिक तवा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे कभी भी लोहे के जूने से न रगड़ें, वरना उसकी कोटिंग खराब हो जाएगी.

इन आसान किचन हैक्स के साथ अब आप घर पर ही प्रोफेशनल जैसा परफेक्ट डोसा बना सकते हैं.

---- समाप्त ----