Café Coffee Day की कॉफी लगती है महंगी? इस रेसिपी से घर में करें तैयार

Hot Coffee Recipe: कॉफी का स्वाद कई लोगों को पसंद आता है. चाय के पीने का शौकीन तो हर कोई है लेकिन अब कॉफी के फैन भी कम नहीं है. सुबह उठकर कॉफी, ऑफिस में कॉफी, डेट पर भी लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं. अगर आपको सीसीडी की कॉफी पसंद है तो बाहर जाने के बाजए क्यों ना इस कॉफी को घर में ही तैयार कर लिया जाए. कैफे कॉफी डे जैसी झागदार और टेस्टी कॉफी आप अपनी रसोई में भी बना सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे-

CCD Coffee Ingredients: सामग्री

2 टेबल स्पून कॉफी

4 टेबल स्पून चीनी

2 टेबल स्पून गर्म

2 गिलास कच्चा दूध

2 चुटकी कोको पाउडर

How to Make Café Coffee Day Hot coffee at home: सीसीडी जैसी झागदार कॉफी घर में कैसे बनाए:

सबसे पहले हमें कॉफी को फेंटना है. इसके लिए आपको जो कॉफी पसंद हैं उसे ले लें. फिर एक गिलास में 2 टेबल स्पून कॉफी, 4 टेबल स्पून चीनी और 2 टेबल स्पून गर्म पानी डालकर मिला दें. अब इसको इस तरफ से लगातार फेंटे, तब तक फेंटते रहें जब तक क़ॉफी का रंग हल्का पीला ना हो जाए. अगर आपके पास इलैक्ट्रिक हैंड बीटर है तो आपका काम आसान हो जाएगा नहीं तो आप कॉफी को चम्मच की मदद से भी फेंट सकते हैं.

अब एक पैन में 2 गिलास कच्चा दूध डालकर उबालें. कोशिश करें कि कच्चे दूध को तुरंत उबालकर ही कॉफी बनाएं. इससे झाग अच्छे बनते हैं. पहले से उबले हुए दूध की मलाई अलग हो जाती है जिससे वे पतला हो ज्यादा है इसीलिए ताजा दूध लेना बेहतर माना जाता है. जब दूध उबालना शुरू हो जाए तो इसे चम्मच से चला दें ताकि इसके ऊपर मलाई ना बनें.

अब एक कप में 2 टेबल स्पून बीट की हुई कॉफी डालेंगे फिर ऊपर से गर्म दूध डालकर चला देंगे. इसके बाद 1 टेबल स्पून बीट की हुई कॉफी ऊपर से भी डाल दें. इससे यह दिखने में भी अच्छी लगेगी और कॉफी भी क्रीमी हो जाएगी. अब ऊपर से आप कोको पाउडर डालकर गरमागरम सीसीडी जैसी कॉफी का मजा ले सकते हैं. ये रेसिपी Café Coffee Day की नहीं है, हालांकि इसका स्वाद आपको उसकी कॉफी जैसा ही लगेगा.