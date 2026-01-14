बड़े काम की है 'बड़ी इलायची', गैस..सांस और कमजोर दिल के लिए बन सकती है 'दवा'!

आपको घर की रसोई में ऐसे कई मसाले पाए जाते हैं, जो आपकी हेल्थ को बूस्ट करके आपको ताकतवर बना देते हैं. जीरा से लेकर दालचीनी तक सभी मसालों को डाइट में शामिल करने से शरीर को कुछ ना कुछ फायदे मिलते हैं. इन्हीं में बड़ी इलायची यानी ब्लैक कार्डमम का नाम भी शामिल है. ये एक ऐसा मसाला है, जिसकी खुशबू दूर से ही पहचान में आ जाती है.



आपने अपनी मां को दाल मखनी और बिरयानी जैसे व्यंजनों में बड़ी इलायची डालते जरूर देखा होगा. ये खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ ही आपकी सेहत को भी सुधारता है. आयुर्वेद में बड़ी इलायची का इस्तेमाल सदियों से दवा के रूप में होता आ रहा है और आज इसे एक फंक्शनल स्पाइस माना जाता है, यानी ऐसा मसाला जो खाने के साथ-साथ सेहत को भी फायदा पहुंचाता है. दरअसल, बड़ी इलायची में जरूरी तेल, एंटीऑक्सीडेंट्स और सिनेओल जैसे तत्व पाए जाते हैं. यही कारण है कि ये पाचन से लेकर सांस और दिल की सेहत तक में मदद करती है.



1. डाइजेशन को रखे दुरुस्त

आज कल सभी लोग स्वाद के चक्कर में बहुत कुछ गलत खाने लगे हैं. गलत के साथ-साथ लोग किसी भी समय कुछ भी खा लेते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन धीमा हो जाता है. बड़ी इलायची पेट में डाइजेस्टिव जूसेज को एक्टिव करती है, जिससे खाना आसानी से पचता है. यही वजह है कि भारी और तले-भुने भारतीय खाने में बड़ी इलायची जरूर डाली जाती है. ये गैस, पेट फूलने और अपच की समस्या को भी कम करने में मदद करती है.

2. सांस लेने में परेशानी से दिलाती है छुटकारा

बड़ी इलायची में यूं तो बहुत से तत्व मौजूद होते हैं, लेकिन इसमें एक सिनेओल नामक तत्व होता है जो सांस से जुड़ी दिक्कतों में काफी मददगार माना जाता है. ये कफ, जुकाम और सीने में जकड़न को कम कर सकता है. दरअलसल, ये फेफड़ों की नलियों को खोलने में मदद करती है.

3. कीटाणुओं से बचाव

बड़ी इलायची में एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं, जो मुंह में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं. इससे आपके मुंह से बदबू नहीं आती है और बैड ब्रेथ (बदबूदार सांस) और दांतों से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम हो सकता है. कुछ लोग इसका तेल भी दांतों की सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं.



4. दिल की सेहत के लिए फायदेमंद

बहुत सी रिसर्च में पाया गया है कि बड़ी इलायची दिल की सेहत को सपोर्ट कर सकती है. इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और दिल के सेल्स को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं. दिल की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए ये फायदेमंद हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे ये दवाई का ऑप्शन नहीं है.

5. इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार

बड़ी इलायची में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं. बढ़ते प्रदूषण और बदलती लाइफस्टाइल के दौर में ये इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद कर सकती है. इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण सूजन को कम करने में भी मददगार होते हैं.

