BaeL Juice Recipe: पेट के लिए फायदेमंद बेल का शर्बत, लू से बचाव में भी कारगर, जान लें बनाने का सही तरीका

Bael Sharbat Recipe: बेल का शर्बत गर्मियों के मौसम में सेहत के लिए अमृत के समान है. बेल का शर्बत पीने से कब्ज की समस्या दूर होती है और पेट साफ रहता है. इसके अलावा नियमित रूप से बेल का शर्बत पीने से कॉलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रहता है. आइए जानते हैं घर पर बेल का शर्बत बनाने का सही तरीका.

Bael Sharbat Recipe Ingredients: सामग्री

5 गिलास पानी

1 पका हुआ बेल

5 छोटा चम्मच चीनी

How To Make bael juice at Home: बेल शर्बत घर पर बनाने की विधि