Healthy Shake: बुढ़ापे से दूर रहने के लिए पिएं एंटी-एजिंग शेक, वजन कंट्रोल करने में भी मददगार, जान लें पूरी रेसिपी

Weight Loss Shake: हेल्दी शेक बनाने में इस्तेमाल होने वाले अलसी, कद्दू और सूरजमुखी के बीज जल्दी आते बुढ़ापे को दूर करने का काम करते हैं, एंटी एजिंग के साथ-साथ ये बीज एंटी ऑक्सीडेंट भी होते हैं. यही नहीं इसका रोजाना सेवन अधिक मोटापे को कम करने में भी मददगार है. साथ ही बढ़ते वजन को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है.

Anti Ageing Shake Ingredients: सामग्री

मखाना 1 छोटी कटोरी

2 बड़े चम्म्च अलसी के बीज

2 बड़े चम्मच कद्दू के बीज

सूरज मुखी के बीज

मीठा करने के लिए अंजीर का इस्तेमाल करेंगे.( 100 ग्राम अंजीर)

1 लीटर दूध

बर्फ के टुकड़े.

How To Make Anti Ageing and Weight Loss Shake: हेल्दी शेक बनाने की विधि