चिया सीड्स के साथ पिएं चुकंदर का जूस, शरीर को मिल सकते हैं ये 5 फायदे

चुकंदर के रस में चिया सीड्स मिलाकर पीने से शरीर को काफी फायदे होते हैं. दोनों को साथ में लेने से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इस बारे में रिसर्च क्या कहती हैं ये जानेंगे.

चुकंदर रा जूस और चिया सीड्स के फायदे (Photo: Pixabay)
चुकंदर का जूस कई लोगों के मॉर्निंग रूटीन में शामिल होता है क्योंकि इसे काफी हेल्दी माना जाता है. लेकिन वहीं कुछ लोग अलग-अलग तरह के सीड्स को पानी में भिगोकर सुबह की डाइट में शामिल करते हैं. लेकिन क्या होगा यदि आप चुकंदर के जूस के साथ चिया सीड्स भी खाना शुरू कर दें. दरअसल, सेहत के लिए ऐसा करना कई मामलों में फायदेमंद हो सकता है. तो आइए चुकंदर के जूस के साथ चिया सीड्स लेने के फायदे हम आज आपको बताते हैं.

भरपूर पोषक तत्व मिलेंगे

USDA के मुताबिक, चुकंदर का रस पोषक तत्वों से भरपूर होता है जिसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. इसमें पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है जो कि ब्लड प्रेशर और मसल्स के लिए अच्छा होता है. चिया सीड्स में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और ओमेगा-3 फैटी एसिड होते हैं जो डाइजेशन और हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं. चुकंदर का रस और चिया सीड्स मिलाकर लेने से ये सारे पोषक तत्व शरीर को मिल जाते हैं.

एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे

हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग के मुताबिक, एंटीऑक्सीडेंट, डीएनए को नुकसान पहुंचाने वाले, सूजन को बढ़ावा देने वाले और कैंसर जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करने वाले फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद कर सकते हैं. एंटीऑक्सीडेंट मुख्य रूप से पौधों से प्राप्त चीजों में पाए जाते हैं और चुकंदर और चिया सीड्स एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं. चुकंदर के रस में बीटालेन और चिया सीड्स में क्वेरसेटिन और केम्फेरोल पाए जाते हैं जो शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट हैं.

हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद

चुकंदर के रस को चिया सीड्स के साथ मिलाकर पीना आपके दिल के लिए एक अच्छा कदम हो सकता है. चुकंदर के रस में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होती है. नाइट्रेट ब्लड प्रेशर कम करने और ब्लड वेसिल्स को चौड़ा करने में मदद करता है, इस प्रोसेस को वासोडिलेशन कहा जाता है.

2017 के रिव्यू के मुताबिक, चुकंदर का जूस सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम करता है जो हार्ट हेल्थ को बढ़ावा देने में मदद करता है. चिया सीड्स हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं.

हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग के मुताबिक, चिया सीड्स का हेल्दी फैट सूजन से लड़ने में मदद करता है और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम कर सकता है जो हार्ट डिजीज के जोखिम को बढ़ाता है.

बॉडी को हाइड्रेट करे

रिसर्च के मुताबिक, चिया सीड्स के साथ चुकंदर का रस शरीर को हाइड्रेटेड रखने का एक बेहतरीन तरीका है. चिया सीड्स अपने वजन से 12 गुना तक पानी सोख सकते हैं, जिससे वो हाइड्रेशन के लिए काफी अच्छा ऑपशंस हो जाता है.

जब आप चिया सीड्स को चुकंदर के रस में मिलाते हैं तो आपको एक ऐसी ड्रिंक मिलती है जो ना केवल आपको हाइड्रेटेड रखने में मदद करती है बल्कि आवश्यक पोषक तत्व भी प्रदान करती है.

