केला या खजूर...सुबह खाली पेट क्या खाना अधिक फायदेमंद? खाने से पहले जान लें

अधिकतर लोग दिन की शुरुआत चाय या कॉफी से करते हैं लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक, दिन की शुरुआत यदि सही भोजन से की जाए तो डाइजेशन सही रहता है, एनर्जी लेवल सही रहती है और ओवरऑल हेल्थ पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. वैसे तो एक्सपर्ट सुबह की शुरुआत फलों से करने को आदर्श मानते हैं लेकिन हर फल अलग होता है और खाली पेट खाने पर अलग-अलग तरह से प्रभाव डालता है. केला और खजूर जैसे 2 आम तौर पर खाए जाने वाले फल भी अलग-अलग न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं.



रात भर की लंबी फास्टिंग के बाद डाइजेशन सेंसेटिव हो जाता है. सुबह उठते ही सबसे पहले ऐसी चीज खाना चाहिए जो आसानी से पच जाए, पेट के लिए हल्के रहें और बिना एसिडिटी के लगातार एनर्जी देने वाले हों. आइए अब जानते हैं केला या खजूर में से किसे सुबह खाना सबसे अच्छा है.

और पढ़ें

केला (Banana)

केले में पोटेशियम, मैग्नीशियम और नेचुरल शुगर भरपूर मात्रा में होती है इसलिए ये एनर्जी का काफी अच्छा सोर्स हैं. हालांकि, खाली पेट केला खाना हर किसी के लिए सही नहीं हो सकता है. केला खाने से तुरंत एनर्जी मिलती है. पोटेशियम से भरपूर होने के कारण हार्ट और मसल्स के काम में मददगार होते हैं, अधिकांश लोगों को आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं.

वहीं केला खाने के कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं. जैसे, केला खाने से मैग्नीशियम का बैलेंस बिगड़ सकता है. नेचुरल शुगर के कारण एनर्दी में अचानक वृद्धि हो सकती है, जिसके बाद एनर्जी में अचानक गिरावट आ सकती है. सेंसेटिव लोगों में इससे एसिडिटी या पेट फूलने की समस्या हो सकती है.

खाने का सबसे अच्छा तरीका

केला को ड्राई फ्रूट्स, सीड्स या ओट्स के साथ खाना बेहतर होता है या फिर सुबह उठने के तुरंत बाद खाने के बजाय इसे सुबह थोड़ा देर से खाना चाहिए.

Advertisement

खजूर (Dates)

खजूर को खाली पेट खाने के लिए सबसे फायदेमंद फलों में से एक माना जाता है, खासकर पारंपरिक और आयुर्वेदिक पद्धतियों में. इसे खाने से तुरंत एनर्जी मिलती है. ये फाइबर से भरपूर है जो डाइजेशन में मदद करता है और कब्ज से बचाता है. यह पेट के लिए हल्का होता है और इससे एसिडिटी होने की संभावना कम होती है. खजूर आंतों की हेल्थ को बेहतर बनाता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है. खजूर में आयरन और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो उन्हें सुबह के समय थकान या एनर्जी की कमी महसूस करने वालों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद बनाते हैं.

खजूर खाने का सबसे अच्छा तरीका

एक्सपर्ट के मुताबिक, 2-3 खजूरों को रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाने से डाइजेशन अच्छा रहता है और पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर हो सकता है.

केला और खजूर में से क्या खाएं?

अधिकांश लोगों के लिए, खाली पेट खजूर खाना हेल्दी ऑपशंस हो सकता है क्योंकि इससे डाइजेशन में फायदा होता है और लंबे समय तक एनर्जी मिलती रहती है. केले पौष्टिक होते हैं लेकिन डाइजेशन संबंधी परेशानी से बचने के लिए इन्हें बाद में या अन्य चीजों के साथ मिलाकर खाना बेहतर है.

लेकिन डायबिटीज के मरीजों को फल और सब्जियां की मात्रा पर नजर रखनी चाहिए. वहीं जिन लोगों को एसिडिटी या पेट फूलने की समस्या होती है, उन्हें केले की तुलना में खजूर ज्यादा आसानी से पच जाते हैं.

Advertisement

केले और खजूर दोनों ही सेहतमंद फल हैं लेकिन इन्हें खाने का सही समय और कॉम्बिनेशन मायने रखता है. खाली पेट खाने पर खजूर आमतौर पर पौष्टिक और फायदेमंद होते हैं जबकि केले को सुबह अकेले खाने के बजाय संतुलित भोजन के हिस्से के रूप में खाना बेहतर होता है.

Disclaimer: यह आर्टिकल सामान्य जानकारी के लिए है. किसी भी स्वास्थ्य समस्या या डाइट में किसी भी बदलाव से पहले हमेशा अपने डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट या डायटीशियन से सलाह जरूर लें.

---- समाप्त ----