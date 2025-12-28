Periods Pain Home Remedies: पीरियड्स में दर्द से हो जाता है बुरा हाल! आचार्य बालकृष्ण के बताए इस काढ़े से मिलेगा तुरंत आराम

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खराब खान-पान के कारण कई महिलाओं को पीरियड्स के दौरान तेज दर्द की समस्या होती है. पेट, कमर और पैरों में होने वाला यह दर्द इतना ज्यादा हो जाता है कि रोजाना का काम करना भी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में कई महिलाएं इससे राहत पाने के लिए पेन किलर का सहारा लेती हैं. पेन किलर से दर्द तो कुछ समय के लिए कम हो जाता है लेकिन लंबे समय तक इसे लेना शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

आयुर्वेद एक्सपर्ट आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि पीरियड्स के दौरान बार-बार पेन किलर लेना हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह बन सकता है. उन्होंने पीरियड्स के दर्द को कम करने के का बेहद ही आसान और असरदार तरीका बताया है. जिसे आप घर पर आसानी से बना सकती हैं. उनके अनुसार, अजवाइन और सोंठ (सूखा अदरक पाउडर) से बना काढ़ा पीरियड्स के दर्द में काफी राहत देता है. यह काढ़ा शरीर को अंदर से गर्म रखता है और ऐंठन को कम करने में मदद करता है.

अजवाइन में मौजूद थाइमोल जैसे कंपाउंड गैस, सूजन और ऐंठन को कम करते हैं जिससे पेट को आराम मिलता है. सोंठ (सूखा अदरक पाउडर) में पाए जाने वाला जिंजरोल कंपाउंड प्रोस्टाग्लैंडीन को नहीं बनने देता. जो शरीर में दर्द और सुजन को बढ़ाता है.

इसे बनाने के लिए 1 गिलास पानी में 1 ग्राम सोंठ और 1 ग्राम अजवाइन डालकर अच्छे से उबाल लें. जब पानी आधा रह जाए तो इसे छानकर रख लें. आचार्य बालकृष्ण के अनुसार, इस काढ़े को दिन में दो बार सुबह-शाम पिएं. इससे पीरियड्स के दर्द से काफी आराम मिलेगा.

इसके अलावा पीरियड्स के दौरान दर्द से बचने के लिए हल्का गर्म पानी पिएं, ज्यादा ठंडी चीजें और मसाले वाली चीजें खाने से बचें और हल्की एक्सरसाइज या योग करें.

नोट: यह खबर सिर्फ जानकारी के लिए है अगर किसी महिला को पीरियड्स के दौरान ज्यादा दर्द होता है तो उन्हें बिना देर किए डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए.

