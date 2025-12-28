scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Periods Pain Home Remedies: पीरियड्स में दर्द से हो जाता है बुरा हाल! आचार्य बालकृष्ण के बताए इस काढ़े से मिलेगा तुरंत आराम

Periods Pain Home Remedies: कई महिलाओं को पीरियड्स के दौरान काफी ज्यादा दर्द होता है. आयुर्वेद एक्सपर्ट आचार्य बालकृष्ण ने इससे राहत पाने का एक देसी नुस्खा बताया है जिसे आप आसानी से अपना सकती हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है.

Advertisement
X
पीरियड्स के दौरान दर्द से बचने के लिए अपनाएं आचार्य बालकृष्ण का यह देसी नुस्खा (Photo Pixabay & Instagram@/Acharya Balkrishna)
पीरियड्स के दौरान दर्द से बचने के लिए अपनाएं आचार्य बालकृष्ण का यह देसी नुस्खा (Photo Pixabay & Instagram@/Acharya Balkrishna)

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खराब खान-पान के कारण कई महिलाओं को पीरियड्स के दौरान तेज दर्द की समस्या होती है.  पेट, कमर और पैरों में होने वाला यह दर्द इतना ज्यादा हो जाता है कि रोजाना का काम करना भी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में कई महिलाएं इससे राहत पाने के लिए पेन किलर का सहारा लेती हैं. पेन किलर से दर्द तो कुछ समय के लिए कम हो जाता है लेकिन लंबे समय तक इसे लेना शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

आयुर्वेद एक्सपर्ट आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि पीरियड्स के दौरान बार-बार पेन किलर लेना हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह बन सकता है. उन्होंने पीरियड्स के दर्द को कम करने के का बेहद ही आसान और असरदार तरीका बताया है. जिसे आप घर पर आसानी से बना सकती हैं. उनके अनुसार, अजवाइन और सोंठ (सूखा अदरक पाउडर) से बना काढ़ा पीरियड्स के दर्द में काफी राहत देता है. यह काढ़ा शरीर को अंदर से गर्म रखता है और ऐंठन को कम करने में मदद करता है.

यह काढ़ा दर्द कम करने में कैसे मदद करता है?

सम्बंधित ख़बरें

Socks and hats during sleep is safe for kids
बच्चों को मोजे और टोपी पहनाकर सुलाना चाहिए या नहीं, 90% लोग करते हैं ये गलती
Health Benefits Of Bathua
चांद जैसा चमकेगा चेहरा! इम्यूनिटी होगी बूस्ट, सर्दियों में खाएं ये हरा साग
Premananda Maharaj Teachings
क्या आपको भी हारने से डर लगता है? प्रेमानंद महाराज की सलाह बदल देगी जीवन
केला या खजूर क्या है ज्यादा हेल्दी
केला या खजूर: कौन देता है ज्यादा एनर्जी और बेहतर सेहत?
Health Benefits of Coffee
झुर्रियां रहेंगी दूर, बस रोज पिएं बुढ़ापा रोकने वाली ये काली ड्रिंक

अजवाइन में मौजूद थाइमोल जैसे कंपाउंड गैस, सूजन और ऐंठन को कम करते हैं जिससे पेट को आराम मिलता है. सोंठ (सूखा अदरक पाउडर) में पाए जाने वाला जिंजरोल कंपाउंड प्रोस्टाग्लैंडीन को नहीं बनने देता. जो शरीर में दर्द और सुजन को बढ़ाता है. 

Advertisement

इसे बनाने के लिए 1 गिलास पानी में 1 ग्राम सोंठ और 1 ग्राम अजवाइन डालकर अच्छे से उबाल लें. जब पानी आधा रह जाए तो इसे छानकर रख लें. आचार्य बालकृष्ण के अनुसार, इस काढ़े को दिन में दो बार सुबह-शाम पिएं. इससे पीरियड्स के दर्द से काफी आराम मिलेगा. 

इसके अलावा पीरियड्स के दौरान दर्द से बचने के लिए हल्का गर्म पानी पिएं, ज्यादा ठंडी चीजें और मसाले वाली चीजें खाने से बचें और हल्की एक्सरसाइज या योग करें.

नोट: यह खबर सिर्फ जानकारी के लिए है अगर किसी महिला को पीरियड्स के दौरान ज्यादा दर्द होता है तो उन्हें बिना देर किए डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement