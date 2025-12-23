भूल जाएं हीटर और गीजर! सर्दी में गर्मी का एहसास देगा ये ड्राईफ्रूट, जानें आचार्य बालकृष्ण का खास नुस्खा

Acharya Balkrishna Health Tips: ड्राईफ्रूट में काजू-बादाम के अलावा आपने लोगों को खजूर खाते है, जरूर देखा होगा. लोग सुबह उठने के बाद नाश्ते से पहले कई बार 2 खजूर खाते हैं. मगर खजूर खाने से हमारे शरीर में क्या बदलाव होता है, इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं. खजूर को आप लोग कभी सीधा खा लेते हैं तो कभी उसे मिठाई में इस्तेमाल करते हैं. अगर आपको भी खजूर खाना पसंद है और आप रोजाना इसका सेवन करते हैं तो आइए जानते हैं कि खजूर को खाने से शरीर में क्या बदलाव होते हैं. आचार्य बालकृष्ण ने इंस्टाग्राम पर अपनी लेटेस्ट में बताया है कि अगर आप रोजाना 4 खजूर खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी पर क्या असर होता है.

खजूर की तासीर कैसी होती है?

आचार्य बालकृष्ण ने अपनी पोस्ट में बताया कि खजूर की तासीर गर्म होती है, इसलिए जब हम खजूर खाते हैं तो शरीर में गर्माहट रहती है. इसलिए खजूर हमें सर्दियों से बचाता है. खजूर को खासतौर ठंड में खाना ज्यादा फायदेमंद होता है और इसलिए लोग रात को सोने से पहले या सुबह नाश्ते से पहले खाना पसंद करते हैं.

खजूर खाने के फायदे

खजूर सिर्फ ठंड दूर नहीं करता है, बल्कि इसमें कई अन्य फायदे भी होते हैं. खजूर खाने से डाइजेशन बेहतर होता है, एनर्जी मिलती है और हड्डियो और ब्रेन हेल्थ में भी यह कारगार होता है. खजूर में फाइबर, पोटेशियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसे खाने से बॉडी की सूजन भी कम होती है.

सोने से पहले खाएं ऐसे खाएं खजूर

आचार्य बालकृष्ण ने अनुसार, 'रोजाना दिन से चार खजूर खाकर ऊपर से दूध पानी सर्दी के दिनों में बहुत फायदेमंद होता है.' खजूर को दूध के साथ खाने से कमजोरी दूर होती है और कब्ज जैसी दिक्कतों से भी राहत दिलाने में यह मदद करता है. इसके अलावा खजूर को गर्मी में या ज्यादा खाने से पहले पानी में भिगोकर खाना चाहिए, क्योंकि इससे यह अधिक लाभकारी हो जाता है.

कितने खजूर खाना हेल्दी होता है?

खजूर हमारे शरीर को कई फायदे पहुंचाता है, लेकिन इसकी तासीर गर्म होती है इसलिए अधिक खाना नुकसान भी पहुंचा सकता है. बच्चों के लिए 2 से 4 और बड़ों के लिए 4 से 6 खजूर खाना ही सही होता है.

